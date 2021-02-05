Депутатов Госдумы оценили по влиянию на бизнес

В 2020 году Госдума приняла 553 закона. Самые важные из них, как отмечал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в ходе заключительного заседания осенней сессии, — это поправки в Конституцию и законы в их развитие, федеральный бюджет, закон о продлении программы маткапитала, а также об обеспечении школьников горячим питанием. В прошлом году количество принятых Госдумой законов увеличилось на 23 по сравнению с показателем 2019 г., а за все время работы текущего созыва — с 2016 г. — депутаты приняли 2310 законов.