Депутатов Госдумы оценили по влиянию на бизнес

Институт стратегических коммуникаций и социальных проектов составил рейтинг депутатов Госдумы, чья законотворческая деятельность в 2020 г. оказала наибольшее влияние на бизнес-процессы и условия для бизнеса в России. Исследование есть в распоряжении «Ведомостей».
Первое место в рейтинге у председателя партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова, второе — у главы комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова. Следом за Мироновым и Аксаковым в рейтинге расположились председатель комитета по природным ресурсам Николай Николаев и член комитета по труду Олег Шеин. Дмитрий Ионин — замглавы комитета по энергетике — замкнул пятёрку лидеров.
Помимо них в топ-10 оказавших влияние на бизнес депутатов нижней палаты парламента вошли зампредседателя комитета по экономической политике Валерий Гартунг, замглавы комитета по контролю и регламенту Олег Нилов, бывшая глава комитета по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Епифанова, а также заместители председателей комитета по экологии Николай Валуев и комитета по финансовому рынку Антон Гетта.
Всего среди первых десяти депутатов рейтинга оказались семь представителей «Справедливой России», трое являются депутатами «Единой России». В общем списке из 50 парламентариев к первой партии относятся 12 человек, а к партии власти — 29. Еще шесть депутатов из КПРФ, двое представляют ЛДПР. Темы законопроектов, предложенных депутатами первой десятки рейтинга, в основном касаются сферы финансов и торговли.
Для составления рейтинга были отобраны 50 депутатов, которые больше других за прошлый год выступали с законопроектами, представляющими интерес для российского бизнеса.
В рейтинге учитывались данные по четырем направлениям: активность в социальных сетях, деятельность в общественных или коммерческих организациях, а также упоминаемость в СМИ как самого парламентария, так и связанных с бизнесом законопроектов, которые вносил депутат. В качестве инструментов для создания рейтинга специалисты использовали системы мониторинга СМИ и социальных сетей, базы юридической информации, а также публикации в СМИ.
В дальнейшем создатели рейтинга планируют качественно оценить влияние не только депутатов, но и их партий на российский бизнес, рассказала «Ведомостям» руководитель института стратегических коммуникаций и социальных проектов Екатерина Коварина. «В дальнейших циклах исследований мы планируем выявить качественную составляющую законотворческой деятельности депутатов. Задумка более масштабна: мы планируем оценить их деятельность в разрезе партий: какая партия, чем конкретно и каким образом своей законотворческой деятельностью повлияла на ту или иную сферу бизнеса», — сказала она.
В 2020 году Госдума приняла 553 закона. Самые важные из них, как отмечал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в ходе заключительного заседания осенней сессии, — это поправки в Конституцию и законы в их развитие, федеральный бюджет, закон о продлении программы маткапитала, а также об обеспечении школьников горячим питанием. В прошлом году количество принятых Госдумой законов увеличилось на 23 по сравнению с показателем 2019 г., а за все время работы текущего созыва — с 2016 г. — депутаты приняли 2310 законов.
Источник: https://www.vedomosti.ru
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