5 февраля в Татарстане зарегистрировано 84 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб региона. Из них три случая завозные. В больницу отвезли 36 человек, остальные лечатся дома.

Так, среди заболевших пятеро детей до 18 лет, семь человек до 30 лет, 28 человек до 50 лет, 15 человек до 60 лет, 19 человек до 70 лет, шесть человек до 80 лет, четыре человека до 90 лет.

За сутки коронавирус обнаружили в 19 районах республики. В Казани всего 36 случаев. С начала пандемии в Татарстане зарегистрировано 16 469 случаев ковида, 12 978 человек выздоровело, 97 за минувшие сутки.

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