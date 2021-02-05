Гендиректор CGC ради вакцины от COVID-19 притворился сотрудником отеля

Генеральный директор известного игорного концерна CGC попытался выдать себя за сотрудника отеля, чтобы получить вакцину от Ковид-19. Выходка стояла Родни Бейкеру должности.

Эксперты сошлись во мнении, что уход главы повлечет за собой продажу холдинга. Ранее интерес к нему выявлял игорный магнат Apollo Global Management.

Согласно сведениям источников, бизнесмен вместе с супругой прилетели в Юкон. Там Бейкер посетил передвижную клинику. Выдавая себя за сотрудника отеля, мужчина рассчитывал получить вакцину от Ковид-19.

Также супругов могут оштрафовать на сумму до 500 долларов или даже заключить на шесть месяцев под стражу.

На должности генерального директора CGC Родни Бейкер проработал десять лет.

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