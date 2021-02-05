В ближайшее время соратники Алексея Навального не планируют выходить на несанкционированные акции. Об этом накануне во время прямого эфира заявил глава сети штабов политика Леонид Волков.

По его словам, следующие митинги в поддержку Навального пройдут "весной и летом".

"Если мы будем выходить каждую неделю, мы будем получать еще тысячи арестованных и сотни избитых. Будет парализована работа штабов и будет невозможна работа по выборам уже за просто так. Это не то, что от нас просит Алексей. Алексей нас просит сконцентрироваться на осени и (выборах в Госдуму). Доставать его из тюрьмы мы будем внешнеполитическими методами",- сказал он.

Напомним, что на днях Навальному заменили условный срок по делу "Ив Роше" реальным - ему предстоит провести в колонии 2,8 лет. До оглашения приговора в разных городах России прошли митинги в его поддержку, в числе митингующих была и Казань. Как проходили несанкционированные акции и задержания после них, можно посмотреть здесь.

Читайте также:

В Казани согласовали митинг против задержаний на митингах