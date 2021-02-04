Госпиталь на 150 койко-мест возведет в Казани Минобороны РФ. Уже есть эскизы и проекты, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз министерства. Известно, что площадь объекта составит 12,5 тысяч квадратных метров.

"Спланировано поэтапное строительство главного корпуса с палатным и лечебно-диагностическим блоками, инфекционного корпуса, а также объектов обеспечивающей инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Медицинскую помощь в новом госпитале будут оказывать военнослужащим и членам их семей, военным пенсионерам, а также гражданскому населению. Сегодня, 4 февраля, рабочая группа специалистов военно-строительного комплекса посетила будущую площадку строительства. Адрес стройки в пресс-релизе не указывается.

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