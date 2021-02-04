Утром 4 февраля татарстанцев ждет резкое потепление после холодной погоды ночью: днем температура воздуха температура поднимается до +1..-4˚. Прогнозируются осадки в виде мокрого снега. При этом синоптики предупреждают жителей республики о тумане.

"Ночью и утром туман с ухудшением видимости до 500 метров и менее", - говорится в сообщении Гидрометцентра Татарстана.

Также ночью и днем на дорогах ожидается сильная гололедица.

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