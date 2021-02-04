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Новости Казани и РТ

17:51, 03.02.2021
Еще две женщины и трое мужчин умерли от коронавируса в Татарстане
01:00, сегодня
В Казани могут открыть еще один торговый центр - он будет с фасадом исторического здания
00:00, сегодня
Избил 10-летнего сына, заступившегося за мать: мужчину из Казани подозревают в насилии над ребенком
14:44, 02.02.2021
30 лет уверенности в завтрашнем дне - страховая компания «Гранта»
20:54, 03.02.2021
Mash: глава казанского штаба Навального отбывал арест за митинг вместе с сыном депутата Госсовета
19:45, 03.02.2021
Главный тренер волейбольного «Зенита» из Казани Владимир Алекно уйдет из команды
17:40, 03.02.2021
«Находились в разных комнатах»: на вечеринке неожиданно умерли двое мужчин
15:20, 01.02.2021
«Детство вспомнили!»: подробности первой в Казани массовой игры в снежки на крыше ТЦ «KazanMall»
17:37, 03.02.2021
2 февраля в одной из квартир в Казани обнаружили изрезанное тело мужчины
17:10, 03.02.2021
Ее не выкидывали из автобуса: Ассоциация АТП прокомментировала инцидент с сидящей в снегу девушкой
16:31, 03.02.2021
Берегитесь: исследователи выявили в Татарстане две группы потенциально опасных водителей
15:58, 03.02.2021
«Меня убивают!»: в Воронеже с особой жестокостью убили учительницу математики
15:39, 03.02.2021
Активисты в Казани подали заявку на проведение митинга против задержаний и репрессий
15:30, 03.02.2021
Tele2 построила сноупарк на «Розе Хутор»
14:48, 03.02.2021
«Проститутка за 143 тысячи»: житель Казани вместо интим-услуг взял кредит и отдал машину
14:20, 03.02.2021
Свобода от переплат с новым тарифным планом «Яркий интернет» от Билайн Бизнес
13:49, 03.02.2021
Роспотребнадзор Татарстана требует оштрафовать театр оперы и балета за нарушение ковидных правил
12:30, 03.02.2021
Минздрав Татарстана раскрыл категории людей, которые чаще умирают от коронавируса
12:16, 03.02.2021
Абоненты Tele2 стали чаще выбирать смартфоны стоимостью от 10 тысяч рублей
12:06, 03.02.2021
Полицейские в Челнах устроили погоню за водителем и задержали его с помощью ленты с шипами
11:59, 03.02.2021
Госавтоинспекция Казани анонсировала новый рейд 3 февраля
11:00, 03.02.2021
Казанцы смогут попасть на съемки финала шоу ТВ-3 «Последний герой» в Африке
10:46, 03.02.2021
Заболевшие дети и пять завозных случаев коронавируса: оперштаб Татарстана раскрыл свежую статистику
10:40, 03.02.2021
Наркоман в Челнах пытался украсть из детского магазина робота и квадрокоптер
10:35, 03.02.2021
В Роспотребнадзоре Татарстана рассказали, когда снимут ограничения и отменят масочный режим
10:03, 03.02.2021
Чистая прибыль банка «Открытие» в 2020 году выросла до 81,5 млрд рублей
09:59, 03.02.2021
Пытался скрыться: в Казани инспекторы ДПС задержали водителя с наркотиками
09:56, 03.02.2021
«Никогда не плакала, сегодня плачу»: Агина Алтынбаева из Челнов высказалась о приговоре Навальному
09:48, 03.02.2021
В Казани водитель сбил школьницу и скрылся с места аварии
09:00, 03.02.2021
ВТБ нарастил кредитный портфель среднего и малого бизнеса более чем на 10%
08:59, 03.02.2021
У жителя Казани забрали иномарку из-за долга по алиментам. Он платил в 8 раз меньше, чем положено
08:01, 03.02.2021
В России прошли протесты против приговора политику Алексею Навальному. Более 1000 человек задержано
06:15, 03.02.2021
«Казань – третья столица России»: космонавт выложил снимок Казани с борта МКС
05:15, 03.02.2021
Синоптики вновь предупреждают жителей Татарстана об ухудшении погодных условий
01:15, 03.02.2021
Прокуратура Казани требует наказать повара, которая кормила школьников едой с пола
00:15, 03.02.2021
Останавливалось сердце: врачи РКБ Татарстана спасли мужчину со злокачественной язвой
20:34, 02.02.2021
Политика Алексея Навального осудили на 3,5 года колонии
19:37, 02.02.2021
Заслуженный врач России и Татарстана скончался на 72 году жизни
18:54, 02.02.2021
«Ребенок побелел и потерял сознание»: экипаж автобуса в Казани помог мальчику, которому стало плохо
17:37, 02.02.2021
В Минздраве раскрыли побочные эффекты вакцины от коронавируса
17:24, 02.02.2021
40-летняя женщина и еще четыре человека умерли от ковида в Татарстане
17:19, 02.02.2021
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16:23, 02.02.2021
Пили и матерились: с самолета в Казани сняли трех пассажиров, которые устроили дебош на борту
16:08, 02.02.2021
В Челнах пропал 30-летний мужчина: его ищут с января
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«Это были худшие сутки в моей жизни»: участница митинга в Казани рассказала о задержании
14:59, 02.02.2021
Мужчина убил агрессивную тещу за то, что она оттягивала ему уши
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13:07, 02.02.2021
Машина без водителя сбила женщину в Казани
12:34, 02.02.2021
Водителя в Казани, который объезжал пробку по трамвайным путям, нашли и наказали
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Иллюстративное фото ProKazan

В Казани могут открыть еще один торговый центр - он будет с фасадом исторического здания

04.02.2021, 01:00 48 0 prokazan.ru

Новый торговый центр может появиться в Казани - проект строения представили Рустаму Минниханову. Планируется, что многофункциональный торговый центр расположится в ЖК "Арт Сити" и будет иметь фасад исторического здания. Предполагается, что объект будет построен на первой линии улицы Ершова. Рядом с ТЦ планируется создать Аллею Славы. 

Также Минниханову представили проект развития территории Старо-Татарской слободы. Специалисты предложили скоординировать природный ландшафт территории, активнее развивать пешеходные связи. Президент РТ в ответ отметил, что активное развитие Старо-Татарской слободы позволит увеличить количество туристов в городе, передает пресс-служба Минниханова. 

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