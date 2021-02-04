Новый торговый центр может появиться в Казани - проект строения представили Рустаму Минниханову. Планируется, что многофункциональный торговый центр расположится в ЖК "Арт Сити" и будет иметь фасад исторического здания. Предполагается, что объект будет построен на первой линии улицы Ершова. Рядом с ТЦ планируется создать Аллею Славы.

Также Минниханову представили проект развития территории Старо-Татарской слободы. Специалисты предложили скоординировать природный ландшафт территории, активнее развивать пешеходные связи. Президент РТ в ответ отметил, что активное развитие Старо-Татарской слободы позволит увеличить количество туристов в городе, передает пресс-служба Минниханова.

Читайте также:

Роспотребнадзор Татарстана требует оштрафовать театр оперы и балета за нарушение ковидных правил.

"Казань-третья столица России": космонавт выложил снимок Казани с борта МКС.