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Новости Казани и РТ

10:35, сегодня
В Роспотребнадзоре Татарстана рассказали, когда снимут ограничения и отменят масочный режим
15:39, сегодня
Активисты в Казани подали заявку на проведение митинга против задержаний и репрессий
15:30, сегодня
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30 лет уверенности в завтрашнем дне - страховая компания «Гранта»
14:48, сегодня
«Проститутка за 143 тысячи»: житель Казани вместо интим-услуг взял кредит и отдал машину
14:20, сегодня
Свобода от переплат с новым тарифным планом «Яркий интернет» от Билайн Бизнес
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Роспотребнадзор Татарстана требует оштрафовать театр оперы и балета за нарушение ковидных правил
15:20, 01.02.2021
«Детство вспомнили!»: подробности первой в Казани массовой игры в снежки на крыше ТЦ «KazanMall»
12:30, сегодня
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Полицейские в Челнах устроили погоню за водителем и задержали его с помощью ленты с шипами
11:59, сегодня
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10:40, сегодня
Наркоман в Челнах пытался украсть из детского магазина робота и квадрокоптер
10:03, сегодня
Чистая прибыль банка «Открытие» в 2020 году выросла до 81,5 млрд рублей
09:59, сегодня
Пытался скрыться: в Казани инспекторы ДПС задержали водителя с наркотиками
09:56, сегодня
«Никогда не плакала, сегодня плачу»: Агина Алтынбаева из Челнов высказалась о приговоре Навальному
09:48, сегодня
В Казани водитель сбил школьницу и скрылся с места аварии
09:00, сегодня
ВТБ нарастил кредитный портфель среднего и малого бизнеса более чем на 10%
08:59, сегодня
У жителя Казани забрали иномарку из-за долга по алиментам. Он платил в 8 раз меньше, чем положено
08:01, сегодня
В России прошли протесты против приговора политику Алексею Навальному. Более 1000 человек задержано
06:15, сегодня
«Казань – третья столица России»: космонавт выложил снимок Казани с борта МКС
05:15, сегодня
Синоптики вновь предупреждают жителей Татарстана об ухудшении погодных условий
01:15, сегодня
Прокуратура Казани требует наказать повара, которая кормила школьников едой с пола
00:15, сегодня
Останавливалось сердце: врачи РКБ Татарстана спасли мужчину со злокачественной язвой
20:34, 02.02.2021
Политика Алексея Навального осудили на 3,5 года колонии
19:37, 02.02.2021
Заслуженный врач России и Татарстана скончался на 72 году жизни
18:54, 02.02.2021
«Ребенок побелел и потерял сознание»: экипаж автобуса в Казани помог мальчику, которому стало плохо
17:37, 02.02.2021
В Минздраве раскрыли побочные эффекты вакцины от коронавируса
17:24, 02.02.2021
40-летняя женщина и еще четыре человека умерли от ковида в Татарстане
17:19, 02.02.2021
Челнинский учитель Раушан Валиулллин вышел на одиночный пикет у здания УМВД
16:23, 02.02.2021
Пили и матерились: с самолета в Казани сняли трех пассажиров, которые устроили дебош на борту
16:08, 02.02.2021
В Челнах пропал 30-летний мужчина: его ищут с января
15:00, 02.02.2021
«Это были худшие сутки в моей жизни»: участница митинга в Казани рассказала о задержании
14:59, 02.02.2021
Мужчина убил агрессивную тещу за то, что она оттягивала ему уши
13:49, 02.02.2021
Под Челнами очевидцы пытались потушить снегом вспыхнувшую иномарку
13:07, 02.02.2021
Машина без водителя сбила женщину в Казани
12:34, 02.02.2021
Водителя в Казани, который объезжал пробку по трамвайным путям, нашли и наказали
12:03, 02.02.2021
Преследования продолжаются: за участие в протестах наказали 34-х челнинцев
12:03, 02.02.2021
«Могли бы снег вывозить»: дрифтующие самосвалы засняли на дороге в Казани
11:44, 02.02.2021
Жителя Казани после публикации видеоролика в соцсетях проверила прокуратура
11:24, 02.02.2021
Известный создатель антивируса Евгений Касперский приехал в Челны и покатался на электромобиле КАМАЗ
10:42, 02.02.2021
При пожаре в частном доме в Татарстане сгорел мужчина
10:04, 02.02.2021
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09:58, 02.02.2021
«Бедняжка сидела в снегу»: водитель и кондуктор автобуса в Казани выгнали женщину из транспорта
09:40, 02.02.2021
ВТБ снизил до 20% первый взнос на ипотеку по двум документам
09:18, 02.02.2021
Сразу в трех регионах закрыли движение для автобусов, грузового транспорта и маршруток
08:43, 02.02.2021
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08:22, 02.02.2021
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06:15, 02.02.2021
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01:01, 02.02.2021
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Официально: по данным МВД в Татарстане в протестах приняли участие более 600 человек
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16:39, 01.02.2021
Почти на неделю в Казани изменится организация движения по ряду дорог
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15:54, 01.02.2021
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Свобода от переплат с новым тарифным планом «Яркий интернет» от Билайн Бизнес

03.02.2021, 14:20 0 prokazan.ru

В линейку входят пять пакетов, включающих от 10 до 150 Гб интернета

Билайн Бизнес (структурное подразделение ПАО «ВымпелКом») запускает новую тарифную линейку «Яркий интернет», предназначенную для использования мобильного интернета на телефонах, смартфонах, планшетах, в модемах и роутерах. В линейку входят пять пакетов, включающих от 10 до 150 Гб интернета.

Абоненты могут подобрать оптимальный для себя тарифный план в зависимости от текущих задач, объема входящего и исходящего трафика, частоты видеозвонков или количества просматриваемых HD+ видео. Таким образом, клиенты платят только за тот размер пакета интернета (10, 25, 50, 100 или 150 Гб), который соответствует их потребностям. Так минимальная сумма тарифного плана составит от 200 до 300 рублей в зависимости от региона.

Предложение «Яркий интернет» также доступно в виде линейки опций для действующих тарифов. Оно откроет абонентам Билайн Бизнес возможности для более гибкой настройки состава текущего тарифа – новый пакет можно подключить к уже имеющемуся тарифному плану, тем самым расширив объем доступного трафика.

Марина Загородная, Руководитель департамента сегментного маркетинга Билайн Бизнес: «Мы в Билайн уверены, что «Яркий интернет» придется по душе нашим клиентам, ведь это хорошая возможность не только подобрать оптимальный объем трафика, но и дополнить действующий тариф, не переплачивая лишнего».

 

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