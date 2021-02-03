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Чистая прибыль банка «Открытие» в 2020 году выросла до 81,5 млрд рублей

03.02.2021, 10:03 5 prokazan.ru

Чистая прибыль банка «Открытие» за 2020 год по российским стандартам бухгалтерского учета составила 81,5 млрд рублей, что на 73% больше, чем в 2019 году (47,2 млрд рублей). Положительное влияние на финансовый результат оказали рост кредитного портфеля и его доли в структуре активов банка, изменение резервов, а также получение дивидендного дохода от дочерних компаний.

По итогам 2020 года активы банка «Открытие» выросли на 268 млрд рублей (+12%) до 2,6 трлн рублей.

Кредитный портфель до вычета резервов в 2020 году увеличился на 273 млрд рублей (+15% без учета валютной переоценки) до 1,7 трлн рублей. Доля кредитного портфеля за вычетом резервов в активах выросла до 56% на 1 января 2021 года (против 50% на 1 января 2020 года).

Кредитный портфель юридических лиц вырос в 2020 году на 153 млрд рублей до 1,2 трлн рублей (+9% без учета валютной переоценки). Объем выданных в 2020 году корпоративных кредитов составил 1 192 млрд рублей, что на 27% выше, чем за 2019 год; объем выданных кредитов клиентам сегмента малого и среднего бизнеса составил 160 млрд рублей (+13% по сравнению с прошлым годом).

Кредитный портфель физических лиц вырос в 2020 году на 120 млрд рублей (+32% без учета валютной переоценки) до 495 млрд рублей. За 2020 год банк выдал более 280 млрд рублей розничных кредитов, что на 20% больше по сравнению с 2019 годом.

Портфель ценных бумаг банка по итогам 2020 года сократился на 128 млрд рублей и составил 671 млрд рублей или 26% от активов банка. Сокращение обусловлено выбытием непрофильных активов.

Общий объем средств клиентов по итогам 2020 года увеличился на 173 млрд рублей до 1,9 трлн рублей (+7% без учета валютной переоценки). При этом средства юридических лиц выросли на 110 млрд до 941 млрд рублей (+10% без учета валютной переоценки). Средства частных клиентов увеличились на 64 млрд до 970 млрд рублей (+3% без учета валютной переоценки). В структуре средств клиентов доля текущих счетов составила 39% (27% на конец 2019), что позволяет банку оптимизировать стоимость фондирования.

Чистая прибыль банка «Открытие» в 2020 году выросла на 73% до 81,5 млрд рублей.

Чистый процентный доход, ключевой источник операционного дохода банка, увеличился по итогам 2020 года на 6% до 63 млрд рублей. При этом по итогам второго полугодия 2020 года рост чистого процентного дохода составил 30% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Чистый комиссионный доход банка по итогам 2020 года составил 25 млрд рублей, что сопоставимо с итогом 2019 года, несмотря на снижение в первом полугодии 2020 года.

По итогам 2020 года банк показал восстановление резервов в сумме 21 млрд рублей в связи с погашением проблемной задолженности крупными корпоративными клиентами.

В 2020 году банк получил дивиденды от дочерних компаний в размере 17 млрд рублей.

Операционные расходы за 2020 год составили 66 млрд рублей, что на 2% ниже показателя предыдущего года (67 млрд рублей).

Регуляторный капитал банка за 2020 год вырос на 24 млрд рублей (+8%) до 336 млрд рублей за счет положительного финансового результата.

Нормативы достаточности капитала и ликвидности банк «Открытие» соблюдает с существенным запасом: по состоянию на 1 января 2021 года Н1.0 составил 13,9% (при пороговом значении 11,5% с учетом надбавок), Н26 — 128% (при пороговом значении 100% для системно значимых кредитных организаций).

* Показатели рассчитаны по внутренней методике банка «Открытие» на неконсолидированной основе.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», ООО «Открытие Факторинг», «РГС Банк», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)»), Эксперт РА («ruAA-») и НКР («АA+.ru»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

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комментарии

Гараж
0
03 февраля 2021
10:40
Я предлагаю банкам идею.Мы знаем что квартира стоит примерно полтора.Так вот банк играет в чистую игру где вся прибыль отдается выигравшему и ему банк покупает квартиру.Ишрают сто человек по 15000- 100умножить на 15 будет как раз на квартиру.За это выигравший даёт 50000 банку.99 человек полностью проигрывают.А он имеет квартиру.Ведь шанс один из ста очень реален.Нежели в других лотереях.Зашло 100 друзей и один вышел с квартирой.А чё он там по много лотерее покупать типа Русское лото будет.Это надо организовать и по районам.
Гараж
0
03 февраля 2021
10:48
Многие пойдут на эту игру. Проигравшим 99 человекам банк за свой счёт может утешительные немодные ботинки дать,
шубы, куртки.Даже можно среди родственников или жителям деревни.Ну что такое 15000 . Это мизер. Даже однокурсники за один день могут сделать квартиру своему товарищу.[***] шанс выиграть повышается в тысячу раз. И строительным компаниям выгодно. Как кто смотрит.
Гараж
0
03 февраля 2021
10:53
Это типа карточной одноразовой игры в свару.Где 100 человек допустим каждый ложит по 1500 0 рублей. А набравший больше очков берет 1500000 рублей и идёт покупать квартиру.
Гараж
0
03 февраля 2021
10:58
И дольщики так могут решать вопрос.Сдожилтсь по 15 и одного из своих проблематов отпускают с квартирой.Плыви дядя,а наши шансы улучшились.
Горожанин
0
03 февраля 2021
11:16
Да, но для этого должен быть в банке свой специальный отдел со своим пресс-секретарем.
В ответ на комментарий пользователя
И дольщики так могут решать вопрос.Сдожилтсь по 15 и одного из своих проблематов отпускают с квартирой.Плыви дядя,а наши шансы улучшились.
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