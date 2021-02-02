В этом году очень много жалоб жителей Татарстана поступают на неочищенные от снега дворы, площадки, тротуары и в целом дороги. Вот и еще одна жительница Салмачей пожаловалась на непроходимые тротуары.

«Говорят с 1 февраля нельзя материться, но как? Уважаемая администрация Приволжского района Казани, как жителям Салмачей передвигаться по тротуарам? Тропинки еле вытоптанные, где службы? Где доступная среда? Идти невозможно!», - эмоционально рассказала женщина, идя по той самой непроходимой тропинке.

В комментариях к записи пользователи поддержали жительницу и отметили, что этой зимой вопрос со снегом стоит остро.

«А там тротуар был вообще?»

«Держитесь там...»

«Скоро весна, все и так растает, говорят»

«На лыжи перейдём скоро с такой администрацией».

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