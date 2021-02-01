В Ярославле на митинге 31 января был задержан мужчина с ледорубом. Об этом пишет портал progorod76.ru.

По информации издания, 19-летний парень приехал из Костромы, при себе у него было холодное оружие, которое он назвал "личными вещами".

"Это мои личные вещи: паспорт, сигареты, зажигалка, томагавк, - отвечает на вопросы сотрудника полиции задержанный. - Приехал пофотографировать набережную", - пояснил он в отделе полиции.

Также он заявил правоохранителям, что в список запрещенных к ношению предметов его топор не относится.

Напомним, что митинги в поддержку Навального прошли в ряде городов России в минувшее воскресенье. О том, что происходило в Казани, как и кого задерживали, с места событий рассказывал корреспондент ProKazan.ru. В МВД Татарстана уже озвучили официальные данные по числу участников и задержанных на несанкционированных акциях. Среди задержанных - нападавшие на сотрудника ГИБДД в Казани.