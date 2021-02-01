В Татарстане на 1 февраля зарегистрировали еще четыре смерти от коронавируса. Об этом сообщает оперштаб региона.

Все умершие – мужчины, им было 82, 78 и двоим по 64 года. Причины смерти установлены в результате экспертизы, вирус обнаружен.

Всего с начала пандемии в Татарстане зарегистрировано 273 человека.

К другим новостям:

- В Казани почти на неделю изменится организация движения на нескольких улицах. Из-за чего и где.

- Роспотребнадзор Татарстана прокомментировал запрос ДУМ региона о проверке вакцины от коронавируса на халяльность. Что рассказала Любовь Авдонина.

- Ну что, посмотрели на солнышко? Завтра его уже не будет, синоптики предупреждают о том, что на Татарстан надвигается метель. Прогноз погоды на ближайшие дни.