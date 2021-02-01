В соцсетях пользователи сообщают, что на проспекте Победы в Казани собралась огромная пробка. А все из-за фуры.

«Со стороны улице Зорге собралась большая пробка, на проезжей части развернуло фуру», - сообщают подписчики.

Водителей просят выбирать маршрут с учетом дорожной обстановки. Хотя по Яндекс картам проспект победы практически свободен.

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