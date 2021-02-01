1 февраля в суде Казани вынесли приговор главе строительной компании «ФОН» Анатолию Ливаде. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Ливада обвинялся в мошенничестве с недвижимостью. На его счету было около 4 тысяч обманутых дольщиков. Так, суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 10 месяцев в исправительной колонии общего режима. Также была наказана экс-супруга Ливады – Диана Ахметзянова – 3 года условно с испытательным сроком 4 года.

При этом осужденный проведет за решеткой всего полгода, так как суд зачел в срок наказания время, проведенное под стражей. Также зачтено время нахождения под домашним арестом в период с 12 апреля 2018 года до дня окончания провозглашения приговора. В итоге он проведет в колонии 5 месяцев 16 дней.

«Вопрос об апелляционном обжаловании приговора стороной гособвинения будет решаться после изучения судебного решения и протокола судебного заседания», - сообщает пресс-служба.

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