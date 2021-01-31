В Татарстане за прошедшие сутки выявлено 87 новых случаев заражений коронавирусной инфекцией: об этом сообщает республиканский оперштаб. Один из выявленных случаев завозной, остальные - контактные.

Распределение новых случаев по городам и районам республики:

1. Казань – 38

2. Набережные Челны – 6

3. Азнакаевский – 2

4. Аксубаевский – 2

5. Актанышский – 3

6. Альметьевский – 2

7. Арский – 2

8. Бугульминский – 3

9. Верхнеуслонский – 2

10. Высокогорский – 3

11. Елабужский – 1

12. Заинский – 1

13. Зеленодольский – 5

14. Лаишевский – 2

15. Лениногорский – 1

16. Мамадышский – 1

17. Муслюмовский – 1

18. Нижнекамский – 3

19. Нурлатский – 5

20. Тетюшский – 2

21. Тукаевский – 2

Общее число заражений COVID-19 за весь период пандемии в республике перевалило на 16 тысяч: всего зарегистрировано 16 046 случаев.