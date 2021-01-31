В Татарстане за прошедшие сутки выявлено 87 новых случаев заражений коронавирусной инфекцией: об этом сообщает республиканский оперштаб. Один из выявленных случаев завозной, остальные - контактные.
Распределение новых случаев по городам и районам республики:
1. Казань – 38
2. Набережные Челны – 6
3. Азнакаевский – 2
4. Аксубаевский – 2
5. Актанышский – 3
6. Альметьевский – 2
7. Арский – 2
8. Бугульминский – 3
9. Верхнеуслонский – 2
10. Высокогорский – 3
11. Елабужский – 1
12. Заинский – 1
13. Зеленодольский – 5
14. Лаишевский – 2
15. Лениногорский – 1
16. Мамадышский – 1
17. Муслюмовский – 1
18. Нижнекамский – 3
19. Нурлатский – 5
20. Тетюшский – 2
21. Тукаевский – 2
Общее число заражений COVID-19 за весь период пандемии в республике перевалило на 16 тысяч: всего зарегистрировано 16 046 случаев.
Напомним, что вчера стало известно о смерти от коронавируса еще пятерых татарстанцев.
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