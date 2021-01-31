В центр Казани начали стягиваться правоохранители: фото и видео публикуют очевидцы в соцсетях. На одном из снимков видны автозаки и полицейские, занявшие площадь перед театром Галиаскара Камала.

На улице Баумана прохожие также заметили спецтехнику.

Предположительно, данные мероприятия связаны с протестами против задержания политика Алексея Навального.

Несанкционированные акции уже прошли на Дальнем Востоке и Сибири. В Красноярске протестующие в 30-градусный мороз начали водить хороводы, а во Владивостоке несколько десятков человек начали митинговать прямо на льду. Как сообщает "Тайга-инфо", в Омске на акцию протеста вышли около тысячи горожан, а в Иркутске - несколько сотен человек Однако в Новосибирске, по данным издания, на протесты вышли около шести тысяч человек, на прошлой же неделе несанкционированную акцию посетили пять тысяч горожан.