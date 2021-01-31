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В центр Казани начали стягиваться автозаки с силовиками

31.01.2021, 11:08 637 12 prokazan.ru

В центр Казани начали стягиваться правоохранители: фото и видео публикуют очевидцы в соцсетях. На одном из снимков видны автозаки и полицейские, занявшие площадь перед театром Галиаскара Камала. 

На улице Баумана прохожие также заметили спецтехнику. 

Предположительно, данные мероприятия связаны с протестами против задержания политика Алексея Навального.

Несанкционированные акции уже прошли на Дальнем Востоке и Сибири. В Красноярске протестующие в 30-градусный мороз начали водить хороводы, а во Владивостоке несколько десятков человек начали митинговать прямо на льду. Как сообщает "Тайга-инфо", в Омске на акцию протеста вышли около тысячи горожан, а в Иркутске - несколько сотен человек Однако в Новосибирске, по данным издания, на протесты вышли около шести тысяч человек, на прошлой же неделе несанкционированную акцию посетили пять тысяч горожан. 

Политика Митинги
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комментарии

Горожанин
34
31 января 2021
11:29
Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Гараж
3
31 января 2021
11:37
Так в нашей стране строится коммунизм.
Гараж
3
31 января 2021
11:39
Рыночная экономика в нашей стране возникла на базе коммунистической экономики.
Обыватель
27
31 января 2021
11:42
Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Обыватель
25
31 января 2021
11:50
Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Гараж
0
31 января 2021
12:14
Почему вы не согласны.Ведь коммунистические заводы были бесплатно ,ради эфемерного эффекта,переданы в руки новым экономистам.
В ответ на комментарий пользователя
Рыночная экономика в нашей стране возникла на базе коммунистической экономики.
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Горожанин
21
31 января 2021
12:17
Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Горожанин
0
31 января 2021
12:20
Если бы не силовики и их техника сегодняшнее мероприятие можно было бы просто назвать сход мирных граждан на общую прогулку согласно 35 статье Обнуленной Коонституции
Горожанин
0
31 января 2021
12:22
то есть 31 статьи
В ответ на комментарий пользователя
Если бы не силовики и их техника сегодняшнее мероприятие можно было бы просто назвать сход мирных граждан на общую прогулку согласно 35 статье Обнуленной Коонституции
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Гараж
0
31 января 2021
12:23
Перестройка и переход к рынку от коммунизма к рынку произошел по вине большей части населения из-за некоторых генетических свойств психики населения.До сих пор 17 процентов населения стоят за коммунизм.
В ответ на комментарий пользователя
Рыночная экономика в нашей стране возникла на базе коммунистической экономики.
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Гараж
0
31 января 2021
12:27
Слишком грубо.Мы тут все аристократы и руководители страны.
В ответ на комментарий пользователя
Ищу партнера мужского пола для совместного похода на митинг Навального и приятного продолжения вечером. Желающие пишите на почту sweeetboy2001 @yandex.ru
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Гараж
0
31 января 2021
12:29
Вы хотите сказать что к нему на митинг идут ради желания молодого человека подружиться с девушкой.
В ответ на комментарий пользователя
Ищу партнера мужского пола для совместного похода на митинг Навального и приятного продолжения вечером. Желающие пишите на почту sweeetboy2001 @yandex.ru
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Врач посоветовал россиянам молчать в период пандемии коронавируса
13:30, 14.11.2020
Девочка погибла в свой 13-й День рождения в Тюменской области
12:10, 13.11.2020
Подростка изнасиловали сверстники ради денег
07:43, 13.11.2020
Врач раскрыл самых опасных переносчиков коронавируса
19:59, 12.11.2020
11-летняя девочка забеременела от отчима, который изнасиловал ее
15:25, 12.11.2020
Отец напился и спал, пока его дочь насиловали и убивали
12:43, 12.11.2020
В России могут разрешить водить автомобили с 17 лет
07:54, 12.11.2020
В ВОЗ назвали отличия симптомов коронавируса и гриппа