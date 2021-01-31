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«Хрустальная леди» из Казани развелась с мужем

31.01.2021, 09:32 45 1 prokazan.ru

Поэтесса и общественная деятельница Лилия Тимергалеева сообщила в "Инстаграме" о разводе с мужем. По словам женщины, с супругом они остались в хороших отношениях. О причинах развода поэтесса не сообщает. 

"Да, мы разошлись: мирно и красиво, как и жили эти 2 года. Я безмерно благодарна Аллаху за то, что он дал мне мужа, а после и сына о чем я и мечтать боялась. Супруг ко мне относился очень хорошо, носил на руках и всегда был рядом, что ценно в наше время. Мы остались в хороших отношениях", - написала Тимергалеева. 

Также Лилия сообщила, что причину развода не раскроет даже близким родственникам.

Напомним, что женщина, которую называют "хрустальной леди" из-за болезни, в мае родила мальчика, он скончался через несколько недель. Тимергалеева посвятила умершему сыну стих. 

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комментарии

Обыватель
1
31 января 2021
09:34
Ищу партнера мужского пола для совместного похода на митинг Навального и приятного продолжения вечером. Желающие пишите на почту sweeetboy2001 @yandex.ru

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