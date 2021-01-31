Поэтесса и общественная деятельница Лилия Тимергалеева сообщила в "Инстаграме" о разводе с мужем. По словам женщины, с супругом они остались в хороших отношениях. О причинах развода поэтесса не сообщает.

"Да, мы разошлись: мирно и красиво, как и жили эти 2 года. Я безмерно благодарна Аллаху за то, что он дал мне мужа, а после и сына о чем я и мечтать боялась. Супруг ко мне относился очень хорошо, носил на руках и всегда был рядом, что ценно в наше время. Мы остались в хороших отношениях", - написала Тимергалеева.

Также Лилия сообщила, что причину развода не раскроет даже близким родственникам.

Напомним, что женщина, которую называют "хрустальной леди" из-за болезни, в мае родила мальчика, он скончался через несколько недель. Тимергалеева посвятила умершему сыну стих.