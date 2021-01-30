Уже несколько дней страна обсуждает депутата без комплексов, который в Тик-Ток опубликовал видео с матерной песней. Кроме того, мужчина подпевал ее в присутствии детей: "Я нарисую на снегу ***, положенный на вас на всех".

Стало известно, что депутата могут исключить из партии за такое поведение.

«Местное отделение партии рассмотрит эту ситуацию с учетом объяснений депутата, и примут решение о привлечении к дисциплинарной ответственности», - цитирует РИА-Новости первого секретаря обкома КПРФ в Сахалинской области Павла Ашихмина.

При этом Сергей Булатов ролики с нецензурными выражениями уже удалил.

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