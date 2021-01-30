В сети жители поселка Займище пожаловались на неочищенные дороги, из-за чего якобы застряла пожарная машина, и полыхающий дом сгорел полностью. В МЧС Татарстана опровергли эту информацию.

«В соцсетях пишут о нечищеных дорогах в поселке Займище, эта информация не соответствует действительности. Сообщение о пожаре было поздним. Ликвидация пожара шла в штатном режиме», - сообщили в ведомстве.

По поводу застрявшей пожарной автоцистерны, то машина при маневре съехала с дороги на обочину и застряла одним колесом. При этом на месте происшествия сил и средств на месте было достаточно

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