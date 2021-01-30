В Самаре 40-летнему мужчине назначено лечение после того, как он зверски убил родителей.

По сообщению регионального Следственного комитета, в конце августа 2020 года самарец находился у себя в квартире. Там он, испытывая неприязнь к родителям, нанес каждому по 10 ударов ножом, а матери отрезал голову. После этого мужчина сбежал и нашелся в Санкт-Петербурге, его в Самару доставили правоохранители.

Психолого-психиатрическая экспертиза выявила заболевание психики у мужчины. В отношении него было возбуждено уголовное дело, но так как он психически нездоров, то вместо отбывания срока в колонии он проходит соответствующее лечение.

Напомним, в январе Казань шокировало убийство целой семьи: парень в одной из квартир на улице Чуйкова зарезал возлюбленную и ее родителей, его самого нашли с травмами под окнами дома и госпитализировали. Сейчас казанец пришел в себя и восстановил события дня убийства. Ранее корреспонденту ProKazan.ru о личности молодого человека рассказали его сослуживцы.