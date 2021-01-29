Волонтер Юлия Хакимова продолжает рассказывать душераздирающие истории о беспомощных стариках. Так, ей стало известно о бабушке, которая с мая лежит в больнице. Оказалось, от нее отказался племянник.

«Со слов бабушки племянник забрал у нее все и даже пенсию. Двухкомнатную квартиру, 260 тысяч рублей, которые она копила на похороны. Без пенсии бабушку не возьмут в дом престарелых. От безысходности она хочет покончить жизнь самоубийством. Из-за карантина попасть в больницу не было возможности, на помощь пришли соцработники Минтруда Татарстана и соцзащита. Полиция разыскивает племянника», - написала волонтер.

Пока бабушке помогают соцработники, полиция разыскивает злоумышленника. Но вопросы как так получилось, все равно остаются и почему никто не сообщил, что полгода бабушка живет в больнице.

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