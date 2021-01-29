Сюжет комедийного сериала «Отпуск» переносит зрителя из зимы в беззаботный и солнечный город Геленджик. Сюда уже традиционно, в 11 раз едет отдыхать семья Беляевых. Ситуация, разворачивающаяся на побережье Черного моря, на этот раз сулит всем действующим лицам большие перемены. Вместо беззаботного отдыха семья северян сталкивается с трудностями, которые им обязательно нужно преодолеть.

Семейная пара Беляевых находится на грани развода, так как Лариса (Юлия Подозёрова) устала от Севы (Павел Майков), которого приходится постоянно тянуть и ухаживать как за ребенком. А тут еще и мама Лары (Татьяна Догилева) подливает масла в огонь, эмоционально выражая недовольство своим непутевым зятем. Старший сын Саша (Кузьма Сапрыкин) неожиданно объявляет семье, что он женится, и в этот раз едет на отдых не просто так, а чтобы сделать предложение дочери хозяина дома Бори (Демис Карибидис), где все они прекрасно проводили все предыдущие отпуска.

У принимающей гостей из Северодвинска стороны жизнь за год тоже изменилась. У Люси (Валентина Карнаухова) – дочки дяди Бори, к которой так стремится старший сын Беляевых, уже появился парень из южной тусовки. А сам дядя Боря увел девушку Мадину (Катрин Асси) у самого крутого местного бизнесмена Таймураза (Арарат Кещян) и теперь всеми силами пытается обеспечить ей роскошную жизнь.

И у одного и другого семейства все происходит не так, как они задумывали, но как раз сейчас самое время и место усмирить гордыню, отбросить разногласия, попытаться договориться и прийти на помощь друг другу.

Комедия о летних днях по стилю сьемок напоминает советские фильмы об отдыхе. Это прослеживается в титрах, музыке, специальной цветокоррекции. В комедии о летних приключениях северян и южан ты погружаешься в тот беззаботный, наполненный теплом, гостеприимством и солнцем уголок нашего юга и переносишься немного назад, в прошлое.

«Отпуск» - это семейный ситком с яркими персонажами, с актерами, которые уже полюбились зрителям. Здесь нет чужих, все свои, родные и до боли знакомые лица и ситуации, в которых легко представить и себя. Сериал рассказывает о самом важном – о семье, о любви, вере в лучшее, и это передается зрителю.

Яркая, сочная комедия! Кто был на наших курортах точно проникнется атмосферой, поностальгирует о теплых солнечных деньках и начнет планировать свой незабываемый отпуск.

Смотрите «Отпуск» с 1 февраля в 20:00 на ТНТ