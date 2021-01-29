Два миллиона абонентов МегаФона с начала января скачали 40 Тб интернет-трафика на горнолыжных курортах Приволжья, что в 2 раза больше, чем в прошлом году. Самой мобильной «горнолыжкой» стал курорт «Хвалынский» в Саратовской области. Такие данные приводят аналитики оператора.

Пандемия скорректировала планы жителей Приволжского округа на новогодние каникулы. Вместо заграничных пляжей они выбрали местные курорты и базы в горах. Всего в 13 мест отдыха приехало более 2 млн абонентов МегаФона.

Во время занятий зимними видами спорта фанаты лыж и сноубордов скачали четыре десятка терабайт интернет–трафика и проговорили 1,2 млн минут, совершили 40 млн звонков.

Любители зимнего отдыха из Татарстана вошли в первую пятерку пользователей онлайн сервисов. На горнолыжном курорте «Свияжские холмы» жители и гости республики за первые недели января израсходовали около 2,5 Тб мобильного интернет-трафика – в два раза больше, чем годом ранее. Проговорили на трассах чуть более 40 тысяч минут.

Рекордсменом по голосовому и интернет трафику стал курорт «Хвалынский» Саратовской области. Его гости предпочитают дольше всех разговаривать по телефону – все вместе они проговорили почти 300 000 минут, а количество использованного ими интернет-трафика достигло 5,5 Тб.

Для отдыха и общения в сети чаще всего гости курортов Приволжья выбирали Instagram, Odnoklassniki и Vkontakte. Что касается мессенджеров, то самым популярный у горнолыжников оказался Telegram, в отличие от остальных россиян, предпочитающих WhatsApp*.

*Согласно анализу ПАО «МегаФон» трафика самых популярных мессенджеров у россиян (январь, 2021г).