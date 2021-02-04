28 января журналист ProKazan.ru побывал на zoom-конференции с продюсерами реалити "Последний герой. Чемпионы против новичков". Трансляция прошла с места съемок нового сезона — из Африки. Продюсеры реалити-шоу — Ирина Кульдишова и Маргарита Брусницына рассказали, как проходил выбор участников "из народа", и с какими трудностями они столкнулись при съемках в Африке.

"Последний герой. Чемпионы против новичков" — продолжение легендарного реалити-шоу, ставшего популярным ещё в нулевые годы. Современный "Последний герой" выходит на канале ТВ-3 с 2019 года. В этот раз героями стали 16 участников, которые отправились на Занзибар, чтобы испытать свои возможности и выиграть денежный приз – 5 млн рублей. Премьера первой серии 3 сезона – в субботу, 6 февраля в 19:00.

"Участником мог стать любой желающий" — о составе команд

Членов команды "Чемпионы" выбирали из участников прошлых лет путем голосования в группе ТВ-3 «ВКонтакте».

"Сначала мы хотели собрать победителей прошлых сезонов, но не все смогли поехать по состоянию здоровья. Поэтому, мы приняли решение устроить открытое голосование и дать шанс тем, за кого активно болели зрители в прошлых сезонах", — комментирует Рита

В команду чемпионов вошли: Надежда Ангарская, Елена Барткова, Александр Матвеев, Аида Мартиросян, Сергей Одинцов, Димитрий Павлюк, Елена Перова и Алексей Полихун.

А вот "Новичком" мог стать каждый, кто достиг совершеннолетия, и у кого нет медицинских противопоказаний для поездки в тропики. В этом году на кастинг пришло около 8000 заявок зрителей, из них 1000 человек были допущены до очного этапа, который прошёл в 5 городах России, и только 8 попали в реалити.

Чтобы заинтересовать кастинг-группу, человеку нужно было объяснить, почему он решил отправиться на проект. Так, например, одна из участниц, сейчас находится на грани развода, и на реалити она пришла, чтобы в условиях дикой природы собраться с мыслями и понять для себя, готова ли она продолжать отношения с мужем. А вот у другого участника, наоборот, всё в жизни прекрасно. Он живет в деревне, работает трактористом, у него пятеро детей и любящая жена. Герой пришел сюда, чтобы стать примером мужества и отваги для своих сыновей, а также выиграть денежный приз, чтобы прокормить большую семью.

"Нам важно видеть, что участник имеет четкую цель пребывания на проекте: побороть страхи или избавиться от комплексов. И то, что он может открыто говорить о своих проблемах. Если человек закрывается или хочет просто классно провести время, то это не к нам", — рассказывают Ира и Рита.

После первой серии реалити выйдет фильм, в котором подробнее расскажут про каждого "новичка": о проблемах в жизни и цели пребывания на проекте.

"Яна Троянова умеет размотать людей": как люди раскрываются на проекте

Герои реалити 39 дней находятся на изолированной территории практически без еды и любой связи с остальным миром. К тому же им приходится проходить тяжёлые и неприятные испытания. В таких условиях сложно сдерживать эмоции. Раскрыться героям помогает и несменная ведущая — Яна Троянова.

"Яна Троянова умеет «размотать» людей. Она откровенно и честно говорит участникам - "мне с тобой скучно разговаривать" или "ты врешь, рассказывай всё как есть", — отмечает Ира.

"Тяжелый климат и опасные для жизни животные": как проходят съемки проекта

В Африке съёмки «Последнего героя» проходят впервые. Здесь очень тяжелый климат: жесткое солнце, тропические ливни, опасные животные и насекомые.

В этом году во время съемок тяжелую травму получил Белгородский дояр — Дмитрий Павлюк. Он охотился у берега на морских ежей, но был недостаточно осторожен и загнал под ноготь большую черную иглу этого животного. Павлюку сразу стало плохо, потребовалось экстренное вмешательство врачей. Однако после полученной травмы Дмитрий не отказался от участия в шоу.

"На самом деле в Африке участники постоянно подвергают свою жизнь угрозе. Буквально пару часов назад нам поступила информация, что кто-то из участников "наткнулся" на вредоносную змею, - предположительно, на смертельно ядовитую черную мамбу. Сейчас эксперты выясняют, что это был за вид. От этого зависит решение об эвакуации", — сообщают продюсеры.

На островах помимо участников находятся 80 человек съемочной группы. Съемки проходят каждый день без выходных.

"Приглашая участников прошлых сезонов, мы боялись, что их будет сложно удивить испытаниями. Однако нам это удалось. Третий сезон можно смело назвать самым жарким и необычным. В этот раз мы задались целью понять, насколько опыт имеет значение - поможет ли он команде "Чемпионов" справиться с испытаниями лучше или, наоборот, сыграет с ними злую шутку", — рассказывают продюсеры.