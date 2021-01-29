Страсти в школе №67 Казани продолжаются. Ранее мать одного из учеников обвинила офицера-воспитателя в избиении сына-первоклассника. Подавала на него заявление в полицию, в свою очередь мужчина подал заявление на нее. Позже в управлении образования рассказали, что конфликт удалось разрешить, заявления отозваны.

Сейчас же появилась информация о том, что тот самый офицер больше не будет работать с младшеклассниками – его перевели в старшие классы. Об этом пишет канал Mash Iptash. Как рассказала мать пострадавшего ребенка, сын после случившегося боялся ходить на уроки.

На данный момент прокуратура Татарстана проводит проверку по факту инцидента, по итогу виновные будут наказаны.

К другим новостям:

- Поставил разогревать суп: врачи в Казани спасли наполовину обгоревшего пожилого мужчину. Как его лечили.

- "Ужас просто, бедный ребенок": женщина из Казани сняла на видео троих взрослых, дышащих клеем при ребенке. Но некоторые их защищают.