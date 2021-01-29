Митинги в поддержку Навального прошли в минувшую субботу во многих городах России, и в каждом городе по итогам акции были задержания. Один из участников несанкционированных мероприятий из Пензы рассказал порталу progorod58.ru о том, почему он снова пойдет на митинг, несмотря на то, что уже был задержан.

В Пензе на митинг 23 января вышли порядка трех тысяч горожан, задержаны были 30. Один из них - активист Евгений Дроздов. Он рассказал, что в первую очередь правоохранители задерживали людей с плакатами, хотя на них, по заверению мужчины, не было никаких надписей с призывами, а сам процесс был "неорганизованным".

"Мы подошли к «Газели», на которой нас собирались везти, но она не заводилась, потому что разрядился аккумулятор. Мы предложили вызвать такси и уехать, – в шутку предлагали участники акции. – Полицейские с района были, и им самим стало смешно от ситуации", - рассказал житель Пензы.

Его самого задержали после второго появления перед ОМОНовцами.

"Первый раз меня приметили, когда я подошел к сотрудникам ОМОНа и спросил, зачем они стоят в снегу, можно же отойти в сторону и не мочить ноги. А уже во второй раз меня пресекли у «Пассажа», спросили зачем я снова здесь появился и задержали", - пояснил он.

Также Евгений пояснил, что задержанных фотографировали для создания так называемой базы "Фотобутто". Для этого полицейские делали фото подошвы ботинок и лица, теперь все задержанные взяты под контроль МВД. Несмотря на это, активист снова собирается выйти на акцию 31 января, однако теперь возникла проблема с распечаткой плакатов: по словам Евгения, рекламное агентство, куда он обратился за распечаткой, побоялось оказывать услугу, спросив, законно ли это. Результаты митинг уже дал, отметил собеседник издания.

"Во-первых, нас начали замечать власти. Путин ответил на вопрос про дворец, высказался по поводу шествий. Вы посмотрите как власть нас боится, сколько собралось полицейских! И заметьте было мирное шествие", - сказал Евгений.

Напомним, ранее стали известны подробности задержаний на митингах в Казани. Горожане рассказали, что происходило в те дни в отделах полиции и ИВС: так, одну из девушек прилюдно заставили раздеться до трусов.

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