Глава Татарстана Рустам Минниханов опубликовал в своем "Инстаграме" снимок с итоговой коллегии Минцифры РТ. На фотографии он стоит рядом с девушкой, которая изображает героиню игры Warhammer 40,000 - Сестру битвы.

"Живая или робот? Хайруллин, а?", - подписал фото Минниханов, обращаясь к главе Минцифры Айрату Хайруллину.

"Собирали по инструкции пылесос, а получился опять автомат Калашникова".

"Новая униформа для силовиков?"

"Warhammer 40000 в массы?"

"Отличный косплей на деву битвы)"

"Раз в маске, то живая )"

"Робот "Айгуль", у Рогозина по моему "Фёдор" был", - шутят татарстанцы в комментариях.

Добавим, что на коллегии Минцифры были представлены ряд разработок в области организации удаленной работы, телемедицины, образовательных технологий и электронной коммерции. Также руководство республики ознакомили с итогами 2020 года в цифровой сфере: так, доля электронных госуслуг выросла до 95%, проводной интернет теперь проведен в 97% пользующихся сетью домохозяйств, всего доступ к глобальной сети имеют 77% домохозяйств РТ. Также Татарстан стал первым российским регионом, в котором все школы были обеспечены доступом к скоростной сети. Напомним, в минувшем году в РТ также реализовали такие сервисы, как цифровые пропуска, робот Лилия, интерактивная карта передвижения машин скорой.

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