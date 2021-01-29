Обязательное ношение масок в общественных местах могут отменить уже в 2021 году: об этом вчера рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Надежда, безусловно, есть. И эта надежда основывается, во-первых, на том, что мы уже показали, что мы научились жить с этим вирусом, и во-вторых, мы прививаемся", - сообщила в интервью "Первому каналу" чиновница, отвечая на вопрос о возможности отмене обязательного масочного режима в этом году.

Также чиновница рассказала, что снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией было предсказуемым явлением.

"По принадлежности коронавирусов он респираторный вирус, должен иметь сезонность. Он ее и подтверждает, и вот сегодня он потихонечку уходит, это еще свидетельство того, что все мы соблюдаем требования", - сообщила Попова.

Глава ведомства отметила, что антитела к COVID-19 выработались примерно у 20-25 % россиян, а привить необходимо всех, кто не переболел.

Напомним, что несмотря на падение заболеваемости коронавирусом, жители Татарстана продолжают умирать от инфекции: так, вчера оперштаб сообщил о смерти четырех человек.