Чтобы не упасть и не получить травму в гололед, необходимо носить обувь на гладкой подошве и использовать средства против скольжения. Об этом рассказал заведующий Центром амбулаторной травматологии центральной казанской клинической больницы № 18 Марат Гайфутдинов.

"В зимний период я бы порекомендовал обувь на плоской подошве. Сейчас все чаще стали появляться средства против скольжения, которые можно надевать на обувь, в виде резиновых накладок с металлическими шипами на подошве. Они эстетично выглядят и обезопасят от получения травм", - отметил спикер.

Также врачи дали особые рекомендации для детей: по словам заведующего Центром амбулаторной травматологии и ортопедии ДРКБ Ленара Дзюменко, детская обувь должна быть с подошвой, толщина которой больше одного сантиметра. При этом детский доктор отметил, что обувь также должна быть относительно легкой и противоскользящей.

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