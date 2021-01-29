В Казани телефонные мошенники обманули 83-летнюю женщину, в результате чего та отдала им 500 тысяч рублей. Вечером 21 января потерпевшей позвонил неизвестный и представился ее сыном. Голос в трубке сообщил пенсионерке, что ее сын попал в аварию и ему грозит 7 лет тюрьмы. Престарелая женщина была в шоке, из-за чего поверила сказанному. Собеседник предупредил женщину, что о произошедшем никому говорить не нужно и попросил у нее миллион рублей, чтобы помочь сыну избежать уголовной ответственности. Пенсионерка могла выплатить только половину суммы, звонивший пообещал уладить и за предложенные деньги.

Вечером к потерпевшей приехал неизвестный и забрал сверток, в котором было полмиллиона рублей. Позже пенсионерка позвонила снохе, но та сообщила, что сын женщины находится дома и с ним все в порядке. Потерпевшая обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве, по данному факту возбуждено уголовное дело, передает пресс-служба МВД РТ.

В последнее время татарстанцы часто становятся жертвами телефонного мошенничества: так, однажды злоумышленники смогли обмануть даже сотрудницу банка.