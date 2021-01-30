Наверх

Новости Казани и РТ

09:04, сегодня
Очевидцы: на улице Габишева в Казани пьяный водитель каршеринга улетел в сугроб
10:34, сегодня
За год в Татарстане покончили с собой 11 детей: что о них известно
10:00, сегодня
ФРС не видит «пузыря» на рынке недвижимости США
09:50, сегодня
ДУМ Татарстана запросило разработчиков вакцины от коронавируса проверить ее на халяльность
08:13, сегодня
Президент Татарстана выразил соболезнования в связи со смертью артиста Василия Ланового
07:29, сегодня
Страна «недоразумение»: казанцы обсуждают фото, где укладывают асфальт поверх снежной каши
06:30, сегодня
«Нас отругали по несколько раз»: власти признали ошибку при строительстве «Салават Купере» в Казани
05:30, сегодня
Мужчина, убивший родителей и отрезавший голову маме, избежит тюрьмы
01:45, сегодня
Ученые выяснили, какой гормон защищает от коронавируса
00:15, сегодня
В Казани 14 автобусов и троллейбусов на девять месяцев изменят маршрут
20:13, 29.01.2021
Глава Минмолодежи Татарстана назвал альтернативу митингам: «Посмотрите на наши парки»
19:08, 29.01.2021
От коронавируса в Татарстане умерли 260 человек
17:59, 29.01.2021
Известного молодежного исполнителя Тиму Белорусских задержали за хранение наркотиков
17:57, 29.01.2021
Хочет покончить с собой: в Татарстане племянник забрал бабушкин дом и пенсию, а после бросил ее
17:19, 29.01.2021
10 участников ОПГ в Татарстане осудят за сбыт наркотиков, хранение оружия и отмывание денег
17:01, 29.01.2021
Синоптики предупреждают челнинцев о плохой погоде в субботу
16:39, 29.01.2021
Синоптики предупредили жителей Татарстана о плохой погоде в выходные
15:39, 29.01.2021
Число пользователей ВТБ Онлайн выросло на четверть
15:34, 29.01.2021
Российский врач спрогнозировал следующую вспышку коронавируса в стране
15:33, 29.01.2021
«Колбасит не по-детски»: водителя, который танцевал на дороге под Казанью, могут лишить прав
15:28, 29.01.2021
1 февраля на ТНТ стартует новый сериал о двух семьях, которые борются за свою любовь
14:53, 29.01.2021
«Агентства боятся печатать плакаты»: участник митингов 23 января рассказал, что происходит в Пензе
14:50, 29.01.2021
Тик-токеры захватили Казань: подросток ради видео ходил по крыше «Старбакс»
14:27, 29.01.2021
Жители Татарстана «проговорили» 40 тысяч минут по телефону на горнолыжном курорте «Свияжские холмы»
13:46, 29.01.2021
Все условия за полмиллиона в месяц: в Татарстане появилась самая «дорогая» вакансия
13:10, 29.01.2021
Пьяная женщина зарезала свою дочь на глазах у малолетнего ребенка
13:08, 29.01.2021
«Угроза общественному порядку»: МВД по Татарстану предупредили о наказании за участие в митинге
12:34, 29.01.2021
Очевидцы: два трамвая в Казани столкнулись лоб в лоб
12:25, 29.01.2021
Болт стал причиной пожара в одном из челнинских домов
12:01, 29.01.2021
Водитель из Казани, по вине которого в ДТП погиб человек, предстанет перед судом
11:52, 29.01.2021
Неизвестные с монтировками ломились в дом многодетной семьи, отцу пришлось отстреливаться
11:33, 29.01.2021
«КАМАЗ», который перевозил автобус из Челнов, попал в смертельную аварию
11:24, 29.01.2021
Выздоровевших больше, чем заболевших: последние данные о коронавирусе в Татарстане
11:00, 29.01.2021
Банк «Открытие»: 96% жителей ПФО пользуются смартфонами, умными часами и онлайн-кошельками
10:39, 29.01.2021
«Не уволили»: в АТП оправдались за водителя автобуса, который объезжал пробку по двору Казани
10:18, 29.01.2021
Известного бойца Хабиба Нурмагомедова позвали футболистом в челнинский «КАМАЗ»
09:47, 29.01.2021
Воспитатель школы Казани, который якобы избил мальчика, больше не будет работать с младшеклассниками
09:06, 29.01.2021
Пенсионер в Казани погиб, перебегая дорогу в неположенном месте
09:00, 29.01.2021
Более 40 тысяч пользователей ВТБ Онлайн совершили переводы через записную книжку смартфона
08:43, 29.01.2021
Поставил разогревать суп: врачи в Казани спасли наполовину обгоревшего пожилого мужчину
08:13, 29.01.2021
От коронавируса умер актер Василий Лановой
07:45, 29.01.2021
«Живая или робот? Хайруллин, а?»: татарстанцы обсуждают фото Минниханова с Сестрой битвы
06:00, 29.01.2021
В Роспотребнадзоре не исключили, что обязательное ношение масок скоро отменят
02:00, 29.01.2021
«Ужас просто, бедный ребенок»: женщина из Казани сняла на видео взрослых, дышащих клеем при ребенке
01:00, 29.01.2021
Врач из Казани рассказал, какую обувь надо носить, чтобы не получить травмы в гололед
00:00, 29.01.2021
В Казани 83-летняя женщина хотела спасти сына от тюрьмы и осталась без 500 тысяч
20:04, 28.01.2021
В Казани нашли виновника гигантской свалки, которую местный житель снял на видео
19:00, 28.01.2021
Банк «Открытие» продлевает срок действия сезонного вклада «Зимний» по ставке 4,75%
18:53, 28.01.2021
Две женщины и двое мужчин: оперштаб сообщил о новых смертях от коронавируса в Татарстане
17:51, 28.01.2021
Волонтер из Казани рассказала, сколько стоит старушка-попрошайка
17:41, 28.01.2021
Казанский Кремль прокомментировал идею ежегодного повышения на рубль цен на проезд в транспорте
17:13, 28.01.2021
На предприятии «Камэнергопромстрой» в Татарстане произошел пожар, спасены два человека
17:11, 28.01.2021
Объезжал пробку: в Казани краснобус застрял во дворе по улице Декабристов
17:00, 28.01.2021
ВТБ в 3 раза увеличил объем рефинансирования ипотеки в Татарстане
16:47, 28.01.2021
Tele2 и vivo будут сотрудничать напрямую
16:28, 28.01.2021
Мы не смотрим на Москву: в казанском кремле рассказали о снятии ковидных ограничений
15:59, 28.01.2021
Восемь подростковых банд было ликвидировано в Набережных Челнах
15:56, 28.01.2021
35 человек задержаны: полицейские Казани пресекли массовую драку
15:10, 28.01.2021
«Сюрприз заказывали?»: жители квартиры в Казани испугались странных звуков из вентиляции
14:34, 28.01.2021
Парень, который убил девушку и ее семью в Казани, рассказал подробности трагедии
14:33, 28.01.2021
Машина такси и КАМАЗ столкнулись на Мамадышском тракте в Казани
14:04, 28.01.2021
«Это будет для нас уроком»: власти Татарстана прокомментировали задержание журналистов на митинге
13:37, 28.01.2021
Стендап-комик Александр Шаляпин покончил с собой в московской квартире
12:32, 28.01.2021
Почти 16 тысяч заболевших: оперштаб Татарстана раскрыл статистику по коронавирусу за сутки
12:09, 28.01.2021
Маленький ребенок попал в больницу после ДТП в Челнах
11:51, 28.01.2021
Решила разделить котлеты: жительница Казани проткнула ножом руку
11:15, 28.01.2021
Генпрокуратура предупредила предпринимателей Татарстана о недопустимости повышения цен на товары
11:06, 28.01.2021
ВТБ удвоил выдачи льготных кредитов по «Программе 1764»
10:53, 28.01.2021
На заводе «Татэлектромаш» в Челнах после пожара нашли множество нарушений
10:50, 28.01.2021
«Ему нужна медпомощь!»: в Казани уже неделю разыскивают 65-летнего мужчину
10:25, 28.01.2021
Будет отрабатывать: в Казани осудили мужчину, который дважды попался пьяным за рулем
09:35, 28.01.2021
Лишенный прав пьяный челнинец на «Форде» устроил аварию у промзоны
15:34, 27.01.2021
Умер известный челнинский врач-анастезиолог Артем Курбатов. Ему было 35 лет
12:21, 27.01.2021
Челнинца, который бросил ребенка на асфальт из-за задетого веткой окна, не отправят тюрьму
11:12, 27.01.2021
Иммунолог рассказал о серьезной ошибке перенесших коронавирус
10:12, 27.01.2021
Машина всмятку: в Челнах «Volkswagen» после столкновения с автомобилем влетел в ограждение
18:18, 26.01.2021
Восьмилетняя девочка погибла из-за обрушившегося сугроба
17:25, 26.01.2021
Женщина из Челнов выиграла суд против хозяйки собаки, которая загрызла ее питомца
16:08, 26.01.2021
Челнинец оказался на скамье подсудимых из-за кражи четырех пачек кофе
14:21, 26.01.2021
В Минздраве рассказали, сколько сохраняется иммунитет у переболевших коронавирусом
13:14, 26.01.2021
В Челнах будут судить мужчину, который из-за 100 тысяч рублей напал на мать с элетрошокером
12:25, 26.01.2021
Полицейские в Челнах задержали школьников, которые сломали остановку и попали на видео
11:34, 26.01.2021
В Челнах бедствующей матери 10 детей подарили две квартиры, в этом помогли следователи
09:56, 26.01.2021
В Челнах водитель «шестерки» не пропустил пешехода и сбил подростка
17:54, 25.01.2021
Из-за интимных фото бывшей жены житель Татарстана отправится в колонию
14:26, 25.01.2021
На двух предприятиях в Челнах нашли нарушения антиковидного режима

ФРС не видит «пузыря» на рынке недвижимости США

30.01.2021, 10:00 0 prokazan.ru

Комментарий Алексея Тихонова, управляющего директора аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие»

По итогам первого в 2021 г. заседания и первого после смены американской администрации ФРС США ожидаемо сохранила свою монетарную политику без изменений как в части коридора процентных ставок на уровне 0,0-0,25%, так и в части объемов покупок активов на баланс центрального банка.

При этом во время итоговой пресс-конференции глава ФРС Дж. Пауэлл дал разъяснение о вероятных действиях ФРС в связи с возможным всплеском инфляции и наблюдаемым быстрым ростом рынка жилья.  Во-первых, ФРС ожидает всплеск инфляции из-за роста экономической активности в США по мере вакцинации населения и снятия эпидемиологических ограничений. Однако будет рассматривать его как явление вызванное разовыми факторами, а не как изменение долгосрочных тенденций, и не планирует реагировать на него корректировкой текущих мер монетарной политики, предпочитая занять выжидательную позицию. Во-вторых, в отношении рынка жилья ФРС также сохраняет спокойствие, полагая,  что всплеск спроса на рынке жилья вызван разовым фактором пандемии.  Пандемия увеличивает спрос на жилье для миллионов людей из-за   организации удаленной работы, что часто требует большей площади, дополнительного жилья или изменения места жительства. Таким образом и в этом вопросе ФРС предпочитает подождать, чтобы оценить развитие ситуации.

Позиция главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, которая ранее выражала озабоченность резким ростом цен и возможностью образования «пузырей» на рынке недвижимости в России, отличается от мнения главы ФРС в отношении рынка недвижимости США. При этом  и рост цен на недвижимость в России  существенно более выраженный: по данным Дом.РФ на конец 2020 г, рост цен на первичном рынке составил 33% г/г по сравнению с увеличением цен на жилье на 11% г/г в ноябре в США.  Однако обеспокоенность происходящей на рынке жилья динамикой не случайна: наблюдаемый в США рост цен и объем продаж на вторичном рынке жилья уже превысили показатели, наблюдавшиеся во время бума на рынке жилой недвижимости, предшествовавшего ипотечному кризису в 2007/2008 г., который в итоге стал первопричиной мирового финансового кризиса.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», ООО «Открытие Факторинг», «РГС Банк», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)»), Эксперт РА («ruAA-») и НКР («АA+.ru»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

Полезные новости
подписывайся на наши соц.сети

читайте также:

1 февраля на ТНТ стартует новый сериал о двух семьях, которые борются за свою любовь
Жители Татарстана «проговорили» 40 тысяч минут по телефону на горнолыжном курорте «Свияжские холмы»
Банк «Открытие»: 96% жителей ПФО пользуются смартфонами, умными часами и онлайн-кошельками
Банк «Открытие» продлевает срок действия сезонного вклада «Зимний» по ставке 4,75%
Банк «Открытие»: 61% жителей ПФО довольны жизнью в своем округе
Билайн и «Гараж» представляют онлайн-платформу по сбору и анализу инклюзивных практик Музей ощущений
Банк «Открытие» обновил мобильный банк для предпринимателей
Павел Майков: «Я люблю отдыхать с семьей»
Молодые люди перед новым годом приобрели сотни тысяч смартфонов
Именно Валерий Стаферов посоветовал Александру Кокорину попробовать себя в «Фиорентине»
В 2020 году прибыль клиентам группы «Открытие» принесли 97% торговых идей
Связисты выяснили новые привычки студентов Татарстана
Более 70 тысяч Татьян застраховали свою жизнь и купили ОСАГО в финансовой группе «Открытие»
Банк «Открытие»: 68% жителей ПФО, в принципе, готовы платить за высшее образование
Банк «Открытие» на треть увеличил розничный кредитный портфель в 2020 году
Более половины жителей ПФО готовы использовать цифровой рубль вместе с другими способами оплаты
Билайн начал продавать SIM-карты и оборудование на маркет-плейсе goods.ru
Банк «Открытие» внедрил передовое решение для защиты от финансового мошенничества
Евгения Добровольская: «Финал сериала «Полёт» для актеров стал полной неожиданностью»
Иван Царевич обогнал Деда Мороза в новогоднем рейтинге самых интернет-активных сказочных героев
Показать больше...

комментарии

Нет комментариев к данной публикации

добавить комментарий:

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»
подписывайся!

Новости РОССИИ

12:56, 28.01.2021
«Нарисую на снегу *** положенный на вас на всех»: депутат КПРФ попал в скандал из-за видео в Тик-Ток
20:38, 25.01.2021
Мужчина насмерть замерз в лесу из-за того, что полиция мешала волонтеру вести поиски
12:31, 25.01.2021
Если вы – «трудный» клиент. Где оформить займ под залог авто без ПТС и регистрации в ГИБДД