ФРС не видит «пузыря» на рынке недвижимости США

Комментарий Алексея Тихонова, управляющего директора аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие»

По итогам первого в 2021 г. заседания и первого после смены американской администрации ФРС США ожидаемо сохранила свою монетарную политику без изменений как в части коридора процентных ставок на уровне 0,0-0,25%, так и в части объемов покупок активов на баланс центрального банка.

При этом во время итоговой пресс-конференции глава ФРС Дж. Пауэлл дал разъяснение о вероятных действиях ФРС в связи с возможным всплеском инфляции и наблюдаемым быстрым ростом рынка жилья. Во-первых, ФРС ожидает всплеск инфляции из-за роста экономической активности в США по мере вакцинации населения и снятия эпидемиологических ограничений. Однако будет рассматривать его как явление вызванное разовыми факторами, а не как изменение долгосрочных тенденций, и не планирует реагировать на него корректировкой текущих мер монетарной политики, предпочитая занять выжидательную позицию. Во-вторых, в отношении рынка жилья ФРС также сохраняет спокойствие, полагая, что всплеск спроса на рынке жилья вызван разовым фактором пандемии. Пандемия увеличивает спрос на жилье для миллионов людей из-за организации удаленной работы, что часто требует большей площади, дополнительного жилья или изменения места жительства. Таким образом и в этом вопросе ФРС предпочитает подождать, чтобы оценить развитие ситуации.

Позиция главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, которая ранее выражала озабоченность резким ростом цен и возможностью образования «пузырей» на рынке недвижимости в России, отличается от мнения главы ФРС в отношении рынка недвижимости США. При этом и рост цен на недвижимость в России существенно более выраженный: по данным Дом.РФ на конец 2020 г, рост цен на первичном рынке составил 33% г/г по сравнению с увеличением цен на жилье на 11% г/г в ноябре в США. Однако обеспокоенность происходящей на рынке жилья динамикой не случайна: наблюдаемый в США рост цен и объем продаж на вторичном рынке жилья уже превысили показатели, наблюдавшиеся во время бума на рынке жилой недвижимости, предшествовавшего ипотечному кризису в 2007/2008 г., который в итоге стал первопричиной мирового финансового кризиса.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», ООО «Открытие Факторинг», «РГС Банк», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)»), Эксперт РА («ruAA-») и НКР («АA+.ru»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.