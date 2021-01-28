На брифинге руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова прокомментировала ситуацию с Москвой, где уже начали снимать ограничения, введенные из-за коронавируса. А также рассказала, когда планируется снимать ограничения в республике.

«У нас нет шаблонности в подходе к формированию каких-то мер против ковида. Ни введение, ни снятие ограничений не связано между регионами России. Оперштабы и главы субъектов принимают решения исходя из текущей эпидобстановки», - сказала Галимова.

Что касается ограничений в Татарстане, то, по словам спикера, их не так много. Решение по их снятию будет рассматриваться оперштабом. На данный момент никаких решений нет.

Ранее в Роспотребнадзоре отметили, что преждевременное снятие ограничений может привести к росту заболеваемости.

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