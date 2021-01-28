В Казани сотрудники полиции пресекли массовую драку. Об этом рассказал министр внутренних дел по Татарстану Артем Хохорин на коллегии МВД.

При этом подробностей произошедшего нет, но министр сообщил, что сотрудники задержали 35 человек. На данный момент детали случившегося устанавливаются.

На момент публикации новости запрос в пресс-службу МВД был отправлен, но комментарий еще не поступил.

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