Российский актер и стендап-комик Александр Шаляпин покончил жизнь самоубийством в московской квартире. Об этом пишут РИА-новости.

Его тело 25 января нашли жена, и вызвала скорую помощь. По словам жены, они давно не общались, Александр был на реабилитации, лечился от алкоголизма. Директор артиста сообщила, что артист покончил с собой из-за состояния депрессии.

Мужчине был 41 год. Он снялся в более 50 кинокартинах, среди которых "Бумер-2", "Сваха", "Любовь как любовь", "Глухарь-2", "Карпов", "Женщины против мужчин".

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