Материал не найден!

Новости Казани и РТ
19:42, сегодняРабочего в Казани убило упавшей с крыши глыбой льда
12:31, 25.01.2021Если вы – «трудный» клиент. Где оформить займ под залог авто без ПТС и регистрации в ГИБДД
19:02, сегодня«Это недоразумение!»: мать отозвала заявление, где обвинила воспитателя школы Казани в избиении сына
17:56, сегодняВодителя БМВ в Казани после ДТП едва не проткнул забор
17:22, сегодняБилайн и «Гараж» представляют онлайн-платформу по сбору и анализу инклюзивных практик Музей ощущений
15:24, сегодняБанк «Открытие» обновил мобильный банк для предпринимателей
13:51, сегодняПавел Майков: «Я люблю отдыхать с семьей»
13:46, сегодняОт коронавируса умер президент Ассоциации рестораторов и отельеров Казани и Татарстана
13:00, сегодняВодителя автобуса, который насмерть сбил девушку на пешеходном переходе в Казани, будут судить
12:21, сегодняЧелнинца, который бросил ребенка на асфальт из-за задетого веткой окна, не отправят тюрьму
11:48, сегодняНочью во дворе по улице Декабристов в Казани сгорела БМВ
11:31, сегодняВ Роспотребнадзоре Татарстана рассказали, когда барам и ресторанам разрешат работать ночью
10:49, сегодняМинздрав Татарстана объяснил, по какой причине количество смертей на сайте стопкоронавирус меньше
10:37, сегодняКаждое второе обращение в ВТБ Онлайн обрабатывает робот
10:12, сегодняМашина всмятку: в Челнах «Volkswagen» после столкновения с автомобилем влетел в ограждение
07:50, сегодня«Зачинщики митинга – кукловоды!»: детский омбудсмен в Татарстане высказалась о шествии 23 января
05:15, сегодняНеравнодушные люди «подобрали» на теплотрассе женщину и помогают ей вернуться к нормальной жизни
00:00, сегодняЗебры и кони могут исчезнуть с улицы Баумана
21:04, 26.01.2021Для уличных музыкантов в Казани введут ряд запретов
20:01, 26.01.2021«Это космический корабль»: новый травмпункт открылся в Казани
19:01, 26.01.2021На улице Павших борцов нашли выброшенный на помойку герб России
18:18, 26.01.2021Восьмилетняя девочка погибла из-за обрушившегося сугроба
17:54, 26.01.2021Жителей Татарстана предупредили об ухудшении погоды 27 января
17:20, 26.01.2021Еще двое мужчин и две женщины скончались от коронавируса в Татарстане
16:58, 26.01.2021«Была в розыске с прошлого года»: жители Татарстана помогли бабушке-попрошайке найти родственников
16:11, 26.01.2021Абоненты Tele2 стали слушать музыку в 1,5 раза больше
16:08, 26.01.2021Челнинец оказался на скамье подсудимых из-за кражи четырех пачек кофе
15:39, 26.01.2021«Сын звонил в слезах»: мама ученика пожаловалась на жестокое обращение воспитателя в школе Казани
14:21, 26.01.2021В Минздраве рассказали, сколько сохраняется иммунитет у переболевших коронавирусом
14:12, 26.01.2021Именно Валерий Стаферов посоветовал Александру Кокорину попробовать себя в «Фиорентине»
14:12, 26.01.2021Пьяная жительница Удмуртии устроила дебош в самолете «Стамбул – Казань»
13:34, 26.01.2021Еще на одном перекрестке в Казани запретили поворот налево
13:14, 26.01.2021В Челнах будут судить мужчину, который из-за 100 тысяч рублей напал на мать с элетрошокером
12:44, 26.01.2021«А что снег только в центре чистят?»: казанцы массово жалуются на заснеженные дворы
12:25, 26.01.2021Полицейские в Челнах задержали школьников, которые сломали остановку и попали на видео
12:04, 26.01.2021Ночью в селе Татарстана подожгли детский сад
11:37, 26.01.2021Более 20 человек в больнице: оперштаб Татарстана раскрыл, статистику заболевших ковидом за сутки
11:34, 26.01.2021В Челнах бедствующей матери 10 детей подарили две квартиры, в этом помогли следователи
11:15, 26.01.2021«Очередной трамвай сошел с гравитационных рельсов»: в сети появилось видео о Казани через 56 лет
10:33, 26.01.2021В голове была коса: в РКБ Татарстана рассказали необычную историю спасения пациента
09:56, 26.01.2021В Челнах водитель «шестерки» не пропустил пешехода и сбил подростка
09:14, 26.01.2021Юрист напомнил о выплатах, которые положены родным умершего человека
09:10, 26.01.2021Клиенты ВТБ в Казани и Набережных Челнах смогут обменять мультибонусы на поездку в такси с DiDi
08:35, 26.01.2021Вакцина для профилактики аллергии на кошек может появиться в России
08:10, 26.01.2021Жители Казани пожаловались в МЧС на незаконную ледовую переправу
07:21, 26.01.2021Главу МВД России попросили проверить законность задержания журналистов на митинге 23 января в Казани
06:00, 26.01.2021Министр молодежи Татарстана Дамир Фаттахов встретится с участниками субботних протестов
02:15, 26.01.2021В двух районах Казани на сутки отключат воду
01:15, 26.01.2021Известный татарстанский ведущий обвинил сторонников Навального в попытке TikTok-революции
00:15, 26.01.2021Команда киберспортсмена из Казани получила 600 тысяч долларов за победу в международном турнире
21:04, 25.01.2021Объем рынка рекламы в русскоязычных Telegram-каналах в 2020 г. составил 12.8 млрд руб.
20:40, 25.01.2021В Татарстане сотрудника колонии подозревают во взяточничестве: за гробы он потребовал смарт-часы
19:38, 25.01.2021Двое мужчин и женщина умерли от коронавируса в Татарстане
17:54, 25.01.2021Из-за интимных фото бывшей жены житель Татарстана отправится в колонию
14:26, 25.01.2021На двух предприятиях в Челнах нашли нарушения антиковидного режима
11:39, 25.01.2021Четырех участников митинга в поддержку Навального и его организатора оштрафовали в Челнах
10:18, 25.01.2021«В криминальную сводку на коньках»: блогер из Челнов залил каток на 24-м этаже дома
20:09, 24.01.2021Женщина шесть лет назад уехала на работу в Челны и пропала, ее ищут
13:19, 24.01.2021В аварии на трассе в Татарстане погиб четырехмесячный младенец
18:41, 23.01.202137 человек были задержаны в Набережных Челнах во время митинга в поддержку Алексея Навального
09:07, 23.01.2021В Набережных Челнах нашли пропавшую 9-летнюю девочку
16:37, 22.01.2021Появились подробности гибели двух рабочих при взрыве нефтяного предприятия в Татарстане
15:39, 22.01.2021Доцента челнинского филиала КФУ осудили за получение взяток от студентов
13:42, 22.01.2021В Челнах женщина трое суток прожила с трупом соседки по малосемейке
12:45, 22.01.2021На нефтяном предприятии в Татарстане прогремел взрыв, есть погибшие
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В Роспотребнадзоре Татарстана рассказали, когда барам и ресторанам разрешат работать ночью
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20:38, 25.01.2021Мужчина насмерть замерз в лесу из-за того, что полиция мешала волонтеру вести поиски
18:58, 24.01.2021Женщина в Башкирии погибла, спускаясь по самодельной канатной дороге
14:46, 22.01.2021«Хочу здесь и сейчас»: топ самых выгодных кредитных карт, которые доступны казанцам
11:21, 22.01.2021Работа в Казани: холдинг RNTI в поиске менеджера по продажам, возможна удаленная работа