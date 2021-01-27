Сегодня ночью в ряде домов в Ново-Савиновском районе Казани на несколько часов отключат центральное отопление и горячую воду. Объявления, предупреждающие об этом, появились на дверях подъездов данных многоэтажек.

Сообщается, что из-за внеплановых работ будет отключен участок тепловода по подающей линии, в это время рабочие будут устранять свищ на трубопроводе.

В итоге без отопления и горячей воды останутся жители следующих домов:

Амирхана, 22, 24, 26, 26а, 30, 32, 34;

Чуйкова, 49, 53, 59, 59а, 55, 63, 67, 67а, 69;

Адоратского, 27, 27а, 31, 33, 35, 39, 39а, 39б, 41, 47, 49, 51, 53, 55, 57.

В случае обнаружения протечек жителей просят звонить в аварийную службу по телефону 236-41-23.

Отключение запланировано с 22 часов 27 января до 4 часов 28 января, сообщают в КГС.

Добавим, что по прогнозам синоптиков предстоящей ночью температура воздуха в Казани составит -4..-6 градусов.

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