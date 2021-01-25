Объем рынка рекламы в русскоязычных Telegram-каналах в 2020 г. составил 12.8 млрд руб.

Реклама в мессенджерах сегодня пользуется большим спросом, так как позволяет адресно доставить сообщение до необходимой аудитории. В декабре прошлого года биржа рекламы Telega.in совместно с Дмитрием Корниловым, д.э.н., академиком РАЕН подвела итоги масштабного исследования рынка рекламы в Телеграм-каналах. Так, было выделено 10 наиболее рекламируемых бизнес-направления, среди которых:

бизнес и финансы,

женский раздел,

СМИ,

образование, культура и искусство,

спорт,

интернет, маркетинг,

отдых и развлечения,

наука и технологии,

мотивация / саморазвитие.

Причем, наибольшая доля рекламы приходится именно на бизнес, что говорит о том, что предприниматели рассматривают Telegram как перспективную площадку для реализации своих товаров и услуг.

Суть исследования

Объем рынка рекламы в русскоязычных Телеграм-каналах рассчитывался на основе данных сервисов Телега.ин и Телеметр по следующим параметрам:

цена за 1000 показов; цена за рекламный пост.

В качества объекта для анализа по данным параметрам авторы исследования взяли категории «Образование» и «Бизнес и Финансы». Погрешность между двумя методами составила порядка 3%, что позволило получить достаточно точные данные относительно доли рынка. По итогам 2020 года объем рекламы в Telegram-каналах составил 12,8 млрд рублей. Более того, удалось установить, что в прошлом году число рекламных постов выросло почти в два раза по сравнению с 2019 годом и составило 44,4 млн.

По мнению специалистов данные цифры далеко не предел, так как аудитория мессенджера находится в процессе активного роста, а значит, есть куда расти. На текущий момент в Телеграме порядка 26,6 млн пользователей (по состоянию на август 2020 года), в то время как Ватсапом пользуется 70 млн.

Почему рекламодатели выбирают Telega.in?

На сегодняшний день это, пожалуй, крупнейшая биржа рекламы в русскоязычных телеграм-каналах с более чем 125 тысячами размещенных рекламных компаний. Здесь зарегистрировано более 76 тысяч пользователей и свыше 4,2 тысяч рекламных каналов.

Если говорить о тенденциях рекламного рынка в данном мессенджере, то в скором времени стоит ожидать появления целой рекламной платформы. Рост объемов будет отмечаться не только в России, но и в таких странах как Малайзия, Бразилия, Турция, Индонезия и Индия, которые максимально открыты для всего нового.

Кроме этого, рекламные возможности Телеграм-каналов позволяют делать не только классический вариант рекламу, но и ее нативную, более ненавязчивую форму.