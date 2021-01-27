Фото: скриншот видео со страницы А. Броя в ВК

В Ярославле неравнодушные горожане помогают вернуться к нормальной жизни женщине, которая восемь лет проживала на теплотрассе. Историю рассказали наши коллеги, портал progorod76.ru.

Нине 59 лет, прежде чем оказаться на теплотрассе, она работала портнихой. О "даме с собачками", обитающей на теплотрассе, сообщали в сетях горожане. Она не сразу пошла на контакт, однако когда все-таки вышла к людям, пытающимися ей помочь, от помощи отказываться не стала.

Волонтеры, которые помогают женщине, сообщают, что она не злоупотребляет алкоголем. Нине сняли квартиру и ищут работу, а недавно ее сводили в парикмахерскую, подстригли и нарядили. "Проект" спасения женщины, которым занимается активист Андрей Брой, уже окрестили "ПреоБРОЙжением".

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