Наверх

Новости Казани и РТ

17:20, сегодня
Еще двое мужчин и две женщины скончались от коронавируса в Татарстане
19:01, сегодня
На улице Павших борцов нашли выброшенный на помойку герб России
18:18, сегодня
Восьмилетняя девочка погибла из-за обрушившегося сугроба
12:31, 25.01.2021
Если вы – «трудный» клиент. Где оформить займ под залог авто без ПТС и регистрации в ГИБДД
18:03, сегодня
Маньяку из Казани, который несколько лет душил пенсионерок, продлили срок ареста
17:54, сегодня
Жителей Татарстана предупредили об ухудшении погоды 27 января
17:25, сегодня
Женщина из Челнов выиграла суд против хозяйки собаки, которая загрызла ее питомца
16:58, сегодня
«Была в розыске с прошлого года»: жители Татарстана помогли бабушке-попрошайке найти родственников
16:11, сегодня
Абоненты Tele2 стали слушать музыку в 1,5 раза больше
16:08, сегодня
Челнинец оказался на скамье подсудимых из-за кражи четырех пачек кофе
15:39, сегодня
«Сын звонил в слезах»: мама ученика пожаловалась на жестокое обращение воспитателя в школе Казани
15:09, сегодня
Подозреваемого в убийстве девушки и ее семьи из Казани заключили под стражу
14:21, сегодня
В Минздраве рассказали, сколько сохраняется иммунитет у переболевших коронавирусом
14:12, сегодня
Именно Валерий Стаферов посоветовал Александру Кокорину попробовать себя в «Фиорентине»
14:12, сегодня
Пьяная жительница Удмуртии устроила дебош в самолете «Стамбул – Казань»
13:34, сегодня
Еще на одном перекрестке в Казани запретили поворот налево
13:14, сегодня
В Челнах будут судить мужчину, который из-за 100 тысяч рублей напал на мать с элетрошокером
12:44, сегодня
«А что снег только в центре чистят?»: казанцы массово жалуются на заснеженные дворы
12:25, сегодня
Полицейские в Челнах задержали школьников, которые сломали остановку и попали на видео
12:21, сегодня
В 2020 году прибыль клиентам группы «Открытие» принесли 97% торговых идей
12:04, сегодня
Ночью в селе Татарстана подожгли детский сад
11:37, сегодня
Более 20 человек в больнице: оперштаб Татарстана раскрыл, статистику заболевших ковидом за сутки
11:34, сегодня
В Челнах бедствующей матери 10 детей подарили две квартиры, в этом помогли следователи
11:15, сегодня
«Очередной трамвай сошел с гравитационных рельсов»: в сети появилось видео о Казани через 56 лет
10:33, сегодня
В голове была коса: в РКБ Татарстана рассказали необычную историю спасения пациента
09:56, сегодня
В Челнах водитель «шестерки» не пропустил пешехода и сбил подростка
09:55, сегодня
Прокуратура Татарстана проверит школу Казани, где детей кормили едой с пола
09:14, сегодня
Юрист напомнил о выплатах, которые положены родным умершего человека
09:10, сегодня
Клиенты ВТБ в Казани и Набережных Челнах смогут обменять мультибонусы на поездку в такси с DiDi
08:35, сегодня
Вакцина для профилактики аллергии на кошек может появиться в России
08:10, сегодня
Жители Казани пожаловались в МЧС на незаконную ледовую переправу
07:21, сегодня
Главу МВД России попросили проверить законность задержания журналистов на митинге 23 января в Казани
06:00, сегодня
Министр молодежи Татарстана Дамир Фаттахов встретится с участниками субботних протестов
02:15, сегодня
В двух районах Казани на сутки отключат воду
01:15, сегодня
Известный татарстанский ведущий обвинил сторонников Навального в попытке TikTok-революции
00:15, сегодня
Команда киберспортсмена из Казани получила 600 тысяч долларов за победу в международном турнире
21:04, 25.01.2021
Объем рынка рекламы в русскоязычных Telegram-каналах в 2020 г. составил 12.8 млрд руб.
20:40, 25.01.2021
В Татарстане сотрудника колонии подозревают во взяточничестве: за гробы он потребовал смарт-часы
19:38, 25.01.2021
Двое мужчин и женщина умерли от коронавируса в Татарстане
18:01, 25.01.2021
Клип бывшего полицейского из Казани собрал более 32 млн просмотров на YouTube
17:54, 25.01.2021
Из-за интимных фото бывшей жены житель Татарстана отправится в колонию
17:34, 25.01.2021
Координатора штаба Навального в Казани признали организатором шествия 23 января
17:07, 25.01.2021
Очевидцы: в Казани снег с крыш падает на машины
16:20, 25.01.2021
В понедельник в Казани был побит температурный рекорд 1985 года
16:07, 25.01.2021
Связисты выяснили новые привычки студентов Татарстана
15:51, 25.01.2021
«Это уникальный случай»: в январе засняли ползающего по сугробу майского жука
15:07, 25.01.2021
«У нас приказ»: житель Казани рассказал о ситуации в полиции после задержания на митинге 23 января
15:00, 25.01.2021
Более 70 тысяч Татьян застраховали свою жизнь и купили ОСАГО в финансовой группе «Открытие»
14:26, 25.01.2021
На двух предприятиях в Челнах нашли нарушения антиковидного режима
14:21, 25.01.2021
Представители Ассоциации АТП Татарстана объяснили отставание автобусов от расписания
13:31, 25.01.2021
Активисты в Казани открыли штаб помощи задержанным на митинге в поддержку Алексея Навального
12:57, 25.01.2021
Власти Казани прокомментировали инцидент в школе, где детей накормили пельменями с пола
12:40, 25.01.2021
Выиграла деньги и загородный дом: женщина из Татарстана стала победительницей лотереи
11:39, 25.01.2021
Четырех участников митинга в поддержку Навального и его организатора оштрафовали в Челнах
11:35, 25.01.2021
Выздоровевших больше, чем заболевших: оперштаб Татарстана раскрыл статистику по коронавирусу
11:17, 25.01.2021
Опубликованы планы расположения новых станций метро в Казани
10:48, 25.01.2021
«Въехал на скорости в стену»: пьяный водитель без прав сломал гараж жителя Татарстана
10:30, 25.01.2021
Банк «Открытие»: 68% жителей ПФО, в принципе, готовы платить за высшее образование
10:18, 25.01.2021
«В криминальную сводку на коньках»: блогер из Челнов залил каток на 24-м этаже дома
10:17, 25.01.2021
Жители Казани рассказали, какая зарплата нужна им для счастья
09:28, 25.01.2021
Очевидцы: в Казани молодые вандалы разнесли остановку
09:27, 25.01.2021
В ВТБ прокомментировали продление программы «Ипотека с господдержкой»
09:04, 25.01.2021
Снова пробки: Казань окутали дорожные заторы в первый рабочий день недели
08:27, 25.01.2021
«Припарковался сверхразум»: жители Казани в соцсетях возмущаются автомоблистом, перекрывшим движение
07:24, 25.01.2021
Соцсети: в Казани сгорел дотла жилой дом
06:15, 25.01.2021
Уехать в закат: шесть автодомов на любой кошелек, которые можно купить в Татарстане
05:15, 25.01.2021
Погода приготовила очередной сюрприз жителям Татарстана
01:00, 25.01.2021
Из горящей квартиры в Казани спасли пьяного мужчину
00:15, 25.01.2021
Парень на митинге в Казани убегал от полиции и спрыгнул прямо с улицы в подземный переход
20:09, 24.01.2021
Женщина шесть лет назад уехала на работу в Челны и пропала, ее ищут
18:35, 24.01.2021
С пола - в общую кастрюлю: жительницу Казани шокировало происходящее в школьной столовой
17:22, 24.01.2021
Трое мужчин в Татарстане умерли от коронавируса, одному из них не было и 50 лет
16:48, 24.01.2021
Пьяный мужчина на каршеринге устроил гонки с полицейскими в Казани
16:26, 24.01.2021
Умер экс-глава Управления Государственной противопожарной службы МВД Татарстана Исхак Низамутдинов
15:29, 24.01.2021
«Вышли за любовь и свободу»: как в Казани прошли протесты сторонников Алексея Навального
13:19, 24.01.2021
В аварии на трассе в Татарстане погиб четырехмесячный младенец
18:41, 23.01.2021
37 человек были задержаны в Набережных Челнах во время митинга в поддержку Алексея Навального
09:07, 23.01.2021
В Набережных Челнах нашли пропавшую 9-летнюю девочку
16:37, 22.01.2021
Появились подробности гибели двух рабочих при взрыве нефтяного предприятия в Татарстане
15:39, 22.01.2021
Доцента челнинского филиала КФУ осудили за получение взяток от студентов
13:42, 22.01.2021
В Челнах женщина трое суток прожила с трупом соседки по малосемейке
12:45, 22.01.2021
На нефтяном предприятии в Татарстане прогремел взрыв, есть погибшие
11:53, 22.01.2021
Угрожал шприцом: в Челнах вынесли приговор мужчине за дерзкие ограбления офисов МФО
10:50, 22.01.2021
Дальнобойщик из Челнов заплатил проститутке, но остался без желаемого
10:09, 22.01.2021
В Челнах молодой водитель не уступил дорогу и врезался в иномарку, есть пострадавшие
17:16, 21.01.2021
Полицейские заживо сожгли задержанного и забили его молотком
15:48, 21.01.2021
В Челнах водитель «Мерседеса» протаранил шесть машин и умер в карете скорой помощи
Фото Сергей Трубкин

На улице Павших борцов нашли выброшенный на помойку герб России

26.01.2021, 19:01 36 0 prokazan.ru

Во Владимирской области на помойке нашли герб России. На это обратил внимание один из жителей региона и обратился в редакцию портала progorod33.ru. Он пояснил, что символику государства обнаружил около мусорных контейнеров на улице Павших борцов в Юрьев-Польском.

"Неужели этот человек так не любит свою страну? А ведь у нас великое государство. Да, с проблемами, да, с большим количеством богатых и бедных. Но это наша страна. И мы в ней родились. И только нам её делать лучше. А выбрасывать герб Российской Федерации на помойку - это неуважение ко всем гражданам. Просто ужасный поступок. Достойный самого строгого наказания," - написал в редакцию житель города. 

Он предположил, что от полотна с гербом могли избавиться либо в соседней школе, либо в досуговом центре. Напомним, что надругательство над гербом или флагом РФ наказывается ограничением свободы на срок до одного года, либо принудительными работами на тот же срок, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года.

Ранее в Казани широкий резонанс и интерес прокуратуры вызвал случай в школе №130. Там одна из мам учеников, которая дежурила в школе в рамках системы родительского контроля, заметила грубое нарушение. Повар уронила на пол пельмени, а затем положила их в кастрюлю и сварила детям. Власти города уже отреагировали на этот случай, сегодня о начале проверки сообщила прокуратура РТ. 

Новости России
подписывайся на наши соц.сети

читайте также:

Вакцина для профилактики аллергии на кошек может появиться в России
«Это уникальный случай»: в январе засняли ползающего по сугробу майского жука
Девятилетного мальчика задержали на митинге в поддержку Навального
«Нос буквально висел»: в Кинешме 9-летнего мальчика растерзала собака
Дети учатся при +11 градусах: сторож школы пожаловался на холод в помещении
«Я обнимала их месяц назад»: женщина выпрыгнула из окна на пожаре, спасла дочь и погибла сама
Шесть семей, оставшихся без жилья из-за пожара, вынуждены искать правду через Первый канал
«Ложилась к собакам, прижимая их к себе»: в доме без света и тепла жила пенсионерка и 15 собак
Нумеролог рассказала, как сделать удачным 2021 год и чем он отличается от 2020
Парень поджег себя ради развлечения: это попало на видео
Правоохранители отказываются возбудить дело на жителя Владимира, который угрожал убить женщину
Женщина приняла роды у дочери и утопила внука в ведре
Подростки закидали снежками Вечный огонь: что им может грозить
Правоохранители раскрыли судьбу ярославского маньяка, который нападал на детей и женщин с 1996 года
В Минздраве пояснили, нужно ли после вакцинации от коронавируса носить маски
«Это селфи - большая удача»: актриса «Ералаша» поделилась воспоминаниями о Грачевском
Фельдшер по приказу руководителя прошел 27 километров по морозу и умер
Умер худрук журнала «Ералаш» Борис Грачевский
«От ударов вся голова была синяя»: жительница Ярославля садистски избивает девушек
Врачи назвали пять условий, при которых возможно повторное заражение коронавирусом
Показать больше...

комментарии

Нет комментариев к данной публикации

добавить комментарий:

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»
подписывайся!

Новости РОССИИ

20:38, 25.01.2021
Мужчина насмерть замерз в лесу из-за того, что полиция мешала волонтеру вести поиски
18:58, 24.01.2021
Женщина в Башкирии погибла, спускаясь по самодельной канатной дороге
14:46, 22.01.2021
«Хочу здесь и сейчас»: топ самых выгодных кредитных карт, которые доступны казанцам
11:21, 22.01.2021
Работа в Казани: холдинг RNTI в поиске менеджера по продажам, возможна удаленная работа
x
Следи за новостями Татарстана в телеграм-канале «ProKazan»
подписаться