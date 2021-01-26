Во Владимирской области на помойке нашли герб России. На это обратил внимание один из жителей региона и обратился в редакцию портала progorod33.ru. Он пояснил, что символику государства обнаружил около мусорных контейнеров на улице Павших борцов в Юрьев-Польском.

"Неужели этот человек так не любит свою страну? А ведь у нас великое государство. Да, с проблемами, да, с большим количеством богатых и бедных. Но это наша страна. И мы в ней родились. И только нам её делать лучше. А выбрасывать герб Российской Федерации на помойку - это неуважение ко всем гражданам. Просто ужасный поступок. Достойный самого строгого наказания," - написал в редакцию житель города.

Он предположил, что от полотна с гербом могли избавиться либо в соседней школе, либо в досуговом центре. Напомним, что надругательство над гербом или флагом РФ наказывается ограничением свободы на срок до одного года, либо принудительными работами на тот же срок, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года.

Ранее в Казани широкий резонанс и интерес прокуратуры вызвал случай в школе №130. Там одна из мам учеников, которая дежурила в школе в рамках системы родительского контроля, заметила грубое нарушение. Повар уронила на пол пельмени, а затем положила их в кастрюлю и сварила детям. Власти города уже отреагировали на этот случай, сегодня о начале проверки сообщила прокуратура РТ.