С 9:00 28 января по 9:00 29 января в домах Московского и Кировского районов Казани отключат воду. Связано это с работами на сетях водопровода.

В Московском районе отключат воду по адресам: ул.Декабристов, 1/121, 5, 89в, 93, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 111/1, 113а, 119, 121/1, 123, 125, 125а (детская больница №1), 125а корп.1, ул.Ленская, а также в домах по ул.2-я Юго-Западная (кроме домов №26, 26а, 39).

Отключение водоснабжение также ждет следующие дома Кировского района: ул.Горсоветская, 2, 2а, 10, 25, 25а, 29, 34, 36/4, ул.Дежнева, 1 (школа №67).

Коммунальщики просят жителей указанных домов заранее запастись водой. Заявки на размещение автоцистерн будут приниматься по номеру 7(843)231-62-60, передает пресс-служба мэрии Казани.

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