Татарстан получит трансферт в размере 65,9 миллиона рублей от Правительства РФ. Деньги предназначены для стабилизации цен на хлебобулочные изделия, говорится на сайте Кабмина. Распоряжение подписано Михаилом Мишустиным, документ входит в комплекс мер по снижению цен на продовольствие, разработанный Правительством по поручению Владимира Путина.

Всего в регионы направят 4,7 миллиардов, 2,9 из них пойдёт на покрытие затрат по приобретению продовольственной пшеницы, а 1,8 млрд рублей – на выплату возмещений хлебопекарным предприятиям.

Напомним, в этом году УФАС заподозрила Татпотребсоюз в сговоре по росту цен на хлеб, было возбуждено дело. Татпотребсоюз рекомендовал районным потребительским обществам повысить цены на хлеб и объяснил это повышением цен на сырьё, в том числе на муку, энергоносители и транспортные расходы.