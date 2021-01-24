В Татарстане зарегистрировано 90 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, четверо из них дети. Ранее было не более 2-х заражений несовершеннолетних за день. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения РТ.
Известно, что от общего числа заражений три случая завозные, остальные 87 - контактные. Также 32 человека из больных были госпитализированы и находятся под наблюдением врачей.
Подробное распределение по возрастным группам:
До 18 лет – 4
От 18 до 30 – 5
От 30 до 50 – 21
От 50 до 60 – 14
От 60 до 70 – 24
От 70 до 80 – 11
От 80 до 90 – 11
Старше 90 – 0
Географическое распространение болезни:
1. Казань – 43
2. Набережные Челны – 14
3. Азнакаевский – 1
4. Актанышский – 2
5. Альметьевский – 3
6. Арский – 1
7. Бугульминский – 2
8. Буинский – 1
9. Верхнеуслонский – 1
10. Высокогорский – 2
11. Заинский – 1
12. Зеленодольский – 4
13. Лаишевский – 3
14. Лениногорский – 1
15. Мензелинский – 1
16. Муслюмовский – 1
17. Нижнекамский – 5
18. Сабинский – 1
19. Тукаевский – 3
Всего на 23 января зарегистрировано 15 365 случаев COVID-19.
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