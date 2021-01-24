В Татарстане зарегистрировано 90 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, четверо из них дети. Ранее было не более 2-х заражений несовершеннолетних за день. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения РТ.

Известно, что от общего числа заражений три случая завозные, остальные 87 - контактные. Также 32 человека из больных были госпитализированы и находятся под наблюдением врачей.

Подробное распределение по возрастным группам:

До 18 лет – 4

От 18 до 30 – 5

От 30 до 50 – 21

От 50 до 60 – 14

От 60 до 70 – 24

От 70 до 80 – 11

От 80 до 90 – 11

Старше 90 – 0

Географическое распространение болезни:

1. Казань – 43

2. Набережные Челны – 14

3. Азнакаевский – 1

4. Актанышский – 2

5. Альметьевский – 3

6. Арский – 1

7. Бугульминский – 2

8. Буинский – 1

9. Верхнеуслонский – 1

10. Высокогорский – 2

11. Заинский – 1

12. Зеленодольский – 4

13. Лаишевский – 3

14. Лениногорский – 1

15. Мензелинский – 1

16. Муслюмовский – 1

17. Нижнекамский – 5

18. Сабинский – 1

19. Тукаевский – 3

Всего на 23 января зарегистрировано 15 365 случаев COVID-19.



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