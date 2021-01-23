Сегодня в Казани в автобусе 35 маршрута произошло возгорание прямо во время движения. Об этом сообщают в пресс-службе МСЧ РФ по РТ.

Известно, что сообщение о возгорании поступило в 12-46. В автобусе, находящемся возле дома 114 по улице Декабристов, загорелась кабина водителя. Пожарные прибыли на тушение уже через пять минут. Пассажиры к этому времени успели покинуть салон автобуса.

Спасатели МЧС отметили, что выгорел один квадратный метр автобус. Пострадавших нет.

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