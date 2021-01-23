В России уже начались задержания в ходе митингов в поддержку Алексея Навального, оказавшегося в СИЗО сразу после прилета из Германии. Происходит это в регионах, где шествия уже начались в силу разницы в часовых поясах.

О задержаниях сообщают региональные каналы. Известно, что в Якутске граждане вышли в температуру ниже -50 градусов.

В Иркутске протестующие окружили областную администрацию.

"Люди сидят на подоконниках и поют "Перемен" Виктора Цоя. В акции принимают участие около тысячи человек. Силовики пока не реагируют на происходящее", - сообщает "Тайга. Инфо".

В это же время в Чите на митинге собралось уже около трехсот человек, передают в социальных сетях. Там уже начались задержания.

Во Владивостоке люди дерутся с полицией.

Кроме того, там полиция выступает наиболее агрессивно. Появились кадры того, как фаланга полиции пошла в атаку на толпу участвующих в шествии.

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