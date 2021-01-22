В Пензенской области в школах дети вынуждены мерзнуть на уроках. На несоблюдение температурного режима в редакцию портала progorod58.ru пожаловался сторож одного из учебных заведений в Ломовке.

"В некоторых классах и учительской 11-14 градусов. Вот такая «забота» о здоровье и детях", – цитирует слова мужчины издание.

Как выяснили журналисты издания, причиной холодов в школе является погода, материал здания и недостаточное отопление.

"Там действительно, в некоторых классах очень холодно. Здание школы каменное, поэтому оттопить его сложно. Вчера приезжала комиссия, чтобы решить эту проблему. Обещали топить больше. А вообще объем газа фиксированный, поэтому в сильные морозы становится холоднее", - прокомментировала директор Юлия Жданова.

Напомним, ранее в Казани родители учеников школы №103 жаловались на то, что старшеклассников заставляют ходить в морозы на учебу, а в кабинетах очень холодно, особенно при низких температурах на улице.

Еще одной историей из школьной жизни поделились наши коллеги из Нижнего Новгорода, портал progorodnn.ru. Там дети пожаловались на плохое питание, а горожане заявили, что "так кормят заключенных". Нижегородцам детский рацион питания показался чересчур скудным, пишет издание.