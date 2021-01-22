Во Владимирской области на этой неделе произошла трагедия: при пожаре из многоэтажки выпрыгнула женщина с ребенком, спасаясь от огня. Женщина погибла, ее дочь выжила. Родственница погибшей опубликовала в "Инстаграме" душераздирающий пост, пишет портал progorod33.ru.

"Когда кто-то из твоей семьи попадает в новости и сводки МЧС, это страшно. Нет, это очень страшно. Но такова реальность. Уже два дня в СМИ: "Во Владимирской области девушка погибла, выпрыгнув с ребенком с балкона горевшей квартиры..."

Девушка. С ребёнком. Галя и Маша. Моя двоюродная сестра и племянница. Их обеих я обнимала месяц назад, когда приезжала в гости. И эта встреча так и стоит у меня перед глазами. "Скоро увидимся!" Теперь не скоро...", - написала сестра жительницы Владимирской области Анастасия Нестратова.

Анастасия также рассказала: ее двоюродная сестра немного не дожила до своего сорокалетия. У нее было трое детей - младшему Максиму три года, средней дочери Маше шесть, а старшая дочь Вика уже родила ей внука.

"День рождения у Маши в феврале. 14 числа. И этот день она, скорее всего, проведёт в больнице. Маша чудом выжила, упав с 6 этажа. Максимка чудом остался цел, заночевав у бабушки. На Галю чудес не хватило. И от этой несправедливости разрывается сердце. Но надо держаться. Ради детей", - рассказала девушка.

Напомним, в минувшие выходные похожая ситуация произошла в Казани: при пожаре в многоэтажке неподалеку от ТЦ "KazanMall" из окна второго этажа выпрыгнула женщина с детьми. Все остались живы, детей госпитализировали с отравлением угарным газом.