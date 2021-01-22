На что только не пойдешь, лишь бы не стоять в пробке. Одного такого предприимчивого водителя заметили казанцы утром на улице Техническая.
«Сегодня утром в объектив подписчика попал нарушитель, ехал прямо за трамваем. Около 8:20 на Технической», - написал автор поста.
На удивление в комментариях пользователи поддержали нарушителя, почему бы и нет.
«Номера хорошие»
«Кому он помешал интересно?! ехал да и молодец»
«Там так всегда едут»
«Номера ведомственные...»
«Лишь бы сфоткать и выложить, обиженка».
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