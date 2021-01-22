На что только не пойдешь, лишь бы не стоять в пробке. Одного такого предприимчивого водителя заметили казанцы утром на улице Техническая.

«Сегодня утром в объектив подписчика попал нарушитель, ехал прямо за трамваем. Около 8:20 на Технической», - написал автор поста.

На удивление в комментариях пользователи поддержали нарушителя, почему бы и нет.

«Номера хорошие»

«Кому он помешал интересно?! ехал да и молодец»

«Там так всегда едут»

«Номера ведомственные...»

«Лишь бы сфоткать и выложить, обиженка».

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