Шесть семей из Рязани остались без жилья из-за пожара. Они проживали в аварийном доме, который был построен в середине прошлого века. Трагедии можно было избежать, если бы дом расселили вовремя, считают жители. Рязанцы не смогли ничего добиться на месте и обратились на Первый канал.

Как пишут наши коллеги из Рязани, портал progorod62.ru, горожане пришли на программу "Мужское и Женское". История возмутила ведущего передачи Александра Гордона и он в эфире обратился к губернатору региона Николаю Любимову:

"У вас на местах работают абсолютно безответственные и халатные люди, которые допускают не просто возгорания жилых помещений, которые находятся в муниципальной собственности - они допускают трупы в этих помещениях. Это как? Мне где нужно с вами встретиться, чтобы вы ответили жителям сгоревшего муниципального барака? Многодетным!" - сказал Гордон.

После выхода передачи с участием рязанцев в свет Следком региона возбудил уголовное дело.

Казанцам история с аварийными домами также близка: еще осенью журналист ProKazan.ru побывал в доме №17Б по улице Клары Цеткин. Условия жизни здесь такие, что, по выражению жильцов, "у прокурора волосы дыбом встали". Ситуация с домом непростая: сначала он пропал из списков ветхого жилья, а теперь мэрия пытается оспорить решение суда расселить столетнее здание. Перед Новым годом корреспондент снова узнал, как обстоят дела с расселением, и выяснилось, что ничего не сдвинулось с мертвой точки.