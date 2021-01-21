В Пермском крае волонтеры нашли дом с 15 запертыми в нем собаками. О нем рассказали местные жители.

Выяснилось, что в доме жила пожилая женщина и ее питомцы. В здании не было отопления и света, прогнил пол, и спать женщине приходилось в обнимку с собаками. Из большой любви и сострадания к животным она и купила этот дом в деревне, пишет портал progorod59.ru. Ранее она переезжала из одного населенного пункта в другой, и везде натыкалась на непонимание.

В итоге пенсионерка попала в больницу с обморожением, а собаки остались одни. Волонтеры освободили их из заточения, а теперь ищут псам новых хозяев.

Еще одна история о животных, но с "хэппи-эндом", произошла в Ярославской области. Пять месяцев жители Петербурга провели без любимца - кота Кузи, который сбежал при посадке в самолет в аэропорту Ярославля. Молодая пара считает, что во всем виновата авиакомпания - самолет не был приспособлен к перевозке животных, а из-за размеров переноски на борт с котом их не пустили. В итоге молодые люди задержались в Ярославле на 10 дней, пытаясь найти питомца, а нашелся он спустя почти полгода - кот прибился к дому одной из сотрудниц аэропорта. Чудесную историю воссоединения опубликовал портал progorod76.

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