Треть жителей ПФО, в принципе, знает о цифровом рубле. При этом 89% опрошенных жителей округа спокойно относятся к самой идее ЦБ РФ сделать цифровой рубль новым платежным средством, а 59% полагают, что в перспективе он сможет полностью вытеснить обычные деньги. Две трети респондентов рассматривают возможность купить какую-либо криптовалюту. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие».

34% жителей ПФО слышали о цифровом рубле, данный показатель ниже, чем в среднем по России (39%). При этом 52% респондентов ПФО готовы пользоваться цифровым рублем наряду с другими способами оплаты. 37% жителей считают, что данным платежным средством можно пользоваться, но только в случае крайней необходимости. 12% опрошенных жителей округа в принципе не готовы использовать цифровой рубль. Главными причинами этого люди называют высокую вероятность мошенничества, непонимание, как использовать такой способ оплаты и личное недоверие к цифровой валюте.

Подавляющее большинство (89%) респондентов ПФО толерантно воспринимают идею Банка России по созданию цифрового рубля и применению его в качестве нового платежного средства: 35% опрошенных заявили о своем положительном отношении к этому, 54% - о нейтральном. Всего лишь 11% жителей округа не поддержали данную идею в принципе (в среднем по России данный показатель составил 15%).

15% опрошенных жителей ПФО полагают, что цифровой рубль сможет заменить обычные деньги уже в ближайшем будущем – через 2-3 года. 44% также уверены в перспективах нового платежного средства, но считают, что для этого потребуется 10-15 лет. Категорически отрицают саму возможность замены привычных денег цифровым рублем только 18% опрошенных.

66% респондентов округа пока не покупали криптовалюту, но готовы сделать это по причине постоянного роста ее стоимости. Еще 7% отметили, что уже покупали и продавали криптовалюту. 10% опрошенных жителей ПФО не пробовали работать с криптовалютой и не собираются этого делать из-за отсутствия необходимости и недоверия к данному инструменту, а также боязни связанных с ним рисков. Всего лишь 17% жителей округа не знают о самом существовании криптовалюты.

*Опрос проводился 14-19 января методом онлайн-интервью. Было опрошено 1000 мужчин и женщин в возрасте от 18-65 лет по всей России (структура выборки отражает население городов численностью от 100 тысяч человек). Статистическая погрешность опроса составляет +-3%.

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